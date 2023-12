Luis Suárez gaat Lionel Messi achterna en tekent officieel bij Inter Miami

Luis Suárez vertrekt definitief naar Inter Miami, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 36-jarige spits is aan het einde van deze maand transfervrij nadat hij zijn aflopende contract bij het Braziliaanse Grêmio niet wilde verlengen. Suárez is na Jordi Alba en Sergio Busquets het volgende oud-kopstuk van FC Barcelona dat zich bij Lionel Messi voegt in Miami.

De Uruguayaanse topschutter heeft een contract getekend voor één seizoen, met de optie voor nog een jaar. Het was afgelopen zomer al de wens van Suárez om zich bij zijn boezemvriend Messi te voegen aan de oostkust van de Verenigde Staten, maar Grêmio besloot hem toen aan zijn contract te houden.

Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami ?? pic.twitter.com/Vi3bJZ679f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

De 138-voudig international had daardoor geen andere keus dan het seizoen afmaken in Brazilië. Ondanks een chronische knieblessure kwam Suárez deze jaargang tot 26 doelpunten en 17 assists in 53 wedstrijden voor Grêmio. Begin deze maand, in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, nam de spits al afscheid van het publiek. De fans gaven hem een staande ovatie.

“Mijn familie en ik willen jullie allemaal bedanken voor de liefde die we hebben mogen ervaren in het stadion”, schreef Suárez na dat duel op X. “Het was een ongelooflijke en onvergetelijke dag. We zullen Grêmio en de fans voor altijd in ons hart dragen.”

De Uruguayaan voegt zich bij Inter Miami weer bij Alba, Busquets en Messi. Laatstgenoemde koos afgelopen zomer verrassend voor een overstap naar de MLS, waarna Alba en Busquets zich enkele dagen later ook aan de club van David Beckham verbonden. Het viertal speelde tussen 2014 en 2020 samen bij Barcelona en wonnen prijs na prijs.

Het is afwachten hoe het fysiek gesteld is met Suárez zodra hij is begonnen bij Inter Miami. De spits heeft namelijk ontzettend veel last van een chronische knieblessure en merkt daar elke dag de consequenties van. De Uruguayaan vertelde onlangs bij radiozender Sport 890 hoe hij het afgelopen seizoen fysiek is doorgekomen. “Een paar dagen voor elke wedstrijd nam ik drie pijnstillers en enkele uren voor de aftrap moest ik een injectie krijgen. Zo niet, dan kon ik niet spelen. Dat verklaart ook waarom ik mank liep.”

“Ik moet beseffen dat ik over misschien vijf jaar niet meer met mijn vrienden kan voetballen. De waarheid is dat eerste stappen ’s ochtends ontzettend pijnlijk zijn. Iedereen die mij ziet, denkt dat ik onmogelijk een wedstrijd kan afwerken. Maar het ergste van allemaal is dat wanneer mijn zoontje vraagt om samen te voetballen, het me gewoon niet lukt”, aldus Suárez.

