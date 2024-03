Luis Suárez en Lionel Messi maken er samen vier bij vijfklapper Inter Miami

Luis Suárez heeft zaterdagavond zijn rekening geopend namens Inter Miami. De Uruguayaan was in de thuiswedstrijd tegen Orlando City tweemaal trefzeker. Zijn goede vriend en aanvalspartner Lionel Messi maakte er ook twee. Het werd 5-0.

Suárez was tot dusver alleen trefzeker in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Al-Hilal eind januari. In competitieverband wist hij het net nog niet te vinden. Daar kwam zaterdag tijdens de derde speeldag in de MLS verandering in.

Al na vier minuten stond de voormalig Ajacied aan het einde van een fraaie aanval. De spits werd bediend door Julian Gressel en schoot fraai raak in de korte hoek. Amper tien minuten later was het opnieuw raak.

Wederom kwam het voorbereidende werk van Gressel, die Suárez bediende met een subtiel wippertje en de spits zijn tweede van de avond zag maken. De 138-voudig international schoot diagonaal raak.

Inter Miami zorgde voor een vermakelijk tweede thuisduel van het seizoen en had na amper een half uur spelen de 3-0 al op het bord staan. Ditmaal kwam het voorbereidende werk van Suárez zelf en mocht Robert Taylor afronden.

Na rust was het de beurt aan Messi. Nadat de Argentijn eerst nog een vrije trap op de buitenkant van de paal schoot, was het na een klein uur spelen wel raak. De linkspoot kon van dichtbij afronden nadat een inzet van Jordi Alba van de lijn werd gehaald.

Vijf minuten na de 4-0 zorgde Messi tevens voor de 5-0. De sterspeler werd bij de tweede paal bediend door Suárez en kopte diagonaal raak. Inter Miami gaat door de ruime zege aan kop in de Eastern Conference met zeven punten uit drie duels.

