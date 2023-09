Luis Rubiales wordt daadwerkelijk vervolgd; mogelijke enkele jaren celstraf

Dinsdag, 12 september 2023 om 15:12 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:22

Luis Rubiales wordt binnenkort gedagvaard door de Spaanse justitie, zo melden diverse Spaanse media. Er liep al een strafrechtelijk onderzoek naar de afgetreden bondsvoorzitter, voor wie nu een celstraf van enkele jaren dreigt. Rubiales is al geruime tijd in opspraak vanwege de kus die hij Jennifer Hermoso op de mond gaf na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0).

Afgelopen zondag stapte Rubiales op als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. In een interview met de Britse verslaggever Piers Morgan gaf hij na een lange soap aan tóch af te zwaaien. Vorige week woensdag werd al duidelijk dat Hermoso een aanklacht zou indienen tegen Rubiales, waardoor de Spaanse justitie een onderzoek kon starten.

Rubiales is opgeroepen om zich vrijdag om 12.00 uur te melden voor een verhoor. Daar kan hij als verdachte van seksueel geweld reageren op de aantijgingen. Mochten de beschuldigingen bewezen worden, dan kan Rubiales voor één tot vier jaar in de gevangenis belanden. Eerder nam de FIFA al acties tegen de Spaanse preses, die voor negentig dagen geschorst werd door de wereldvoetbalbond.

De kus die Rubiales op 20 augustus gaf aan Hermoso houdt de gemoederen al lang bezig. Op televisiebeelden was te zien dat toen de speelster langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Hermoso liet na het incident weten het 'niet leuk' te vinden dat Rubiales haar op de mond kuste. Volgens Rubiales was er echter sprake van instemming, waardoor hij in eerste instantie nog weigerde om op te stappen. Wel bood hij zijn excuses aan.

Ook trainer in opspraak

Het zijn hoe dan ook roerige tijden voor het Spaanse elftal. Zestien dagen nadat beslag werd gelegd op de wereldtitel werd de trainer van het succeselftal ontslagen. Jorge Vilda moest namelijk vorige week dinsdag plaatsmaken voor zijn eigen assistent-trainer Montserrat Tomé. De 41-jarige coach is daarmee de eerste vrouwelijke bondscoach ooit van Spanje. Vilda werd ontslagen omdat veel speelsters ontevreden waren over zijn manier van werken en weigerden nog voor het Spaanse elftal uit te komen.

