Luis Rubiales vertrekt als voorzitter van de Spaanse voetbalbond

Zondag, 10 september 2023 om 22:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:18

Luis Rubiales treedt af als voorzitter van de Spaanse voetbalbond, zo weet Sky Sports zaterdagavond te melden. De bestuurder lag hevig onder vuur nadat hij Jennifer Hermoso, vlak na het behalen van de wereldtitel, op de mond kuste. De speelster gaf na afloop aan dat die kus ongewenst was en Rubiales kreeg massale kritiek over zich heen. Nu heeft hij besloten op te stappen.

De kus die Rubiales op 20 augustus gaf aan Hermoso houdt de gemoederen al lang bezig. Op televisiebeelden was te zien dat toen de speelster langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Hermoso liet na het incident weten het 'niet leuk' te vinden dat Rubiales haar op de mond kuste. Volgens Rubiales was er echter sprake van instemming, waardoor hij weigerde zelf op te stappen. Wel bood hij zijn excuses aan. Onlangs werd bekend dat Hermoso een officiële klacht heeft ingediend tegen Rubiales, die bovendien binnenkort voor de Spaanse rechter moet verschijnen. Rubiales zou voor zijn daad een celstraf kunnen krijgen. Bovendien werd hij al geschorst door de FIFA.

Luis Rubiales has told Piers Morgan in an interview this evening, that he will resign from his position as president of the Spanish Football Federation. pic.twitter.com/81SVsuNYgr — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 10, 2023

Rubiales had zaterdagavond een interview met de bekende journalist Piers Morgan. Na afloop van de opnames daarvan weet Sky Sports te melden dat Rubiales gaat opstappen. het Engelse medium heeft enkele quotes van Rubiales binnengekregen van het interview, dat nog niet verschenen is. "Ik kan mijn werk niet voortzetten. Mijn besluit is gebaseerd op een gesprek dat ik had met mijn vader, dochter en goede vrienden." Rubiales zegt zijn waardigheid te willen behouden en daarom tot dit besluit te zijn gekomen. De bestuurder stelt verder dat als hij verder zou zijn gegaan in zijn rol als bondsvoorzitter, hij de sport en zijn geliefden meer schade aan zou brengen. Zo werd onder meer bekend dat zijn moeder in hongerstaking ging.

In de nasleep van de gebeurtenis met Hermoso kondigden liefst 81 Spaanse spelers aan niet meer voor Spanje te willen spelen zolang Rubiales aan het roer staat. Rubiales was onlangs nog zeer uitgesproken over het feit dat hij niet zou opstappen, maar is nu toch van gedachten veranderd. Het zijn hoe dan ook roerige tijden voor het Spaanse vrouwenelftal. Zestien dagen nadat beslag werd gelegd op de wereldtitel werd de trainer van het succeselftal ontslagen. Jorge Vilda moest namelijk plaatsmaken voor zijn eigen assistent-trainer Montserrat Tomé. De 41-jarige coach is daarmee de eerste vrouwelijke bondscoach ooit van Spanje. Vilda werd ontslagen omdat veel speelsters ontevreden waren over zijn manier van werken en weigerden nog voor het Spaanse elftal uit te komen.