Luis Enrique blikt vooruit op WK voor clubs: ‘Ik heb gehoord dat…’

Voor de neutrale kijker staat er zondagavond een heerlijke wedstrijd op het programma op het WK voor clubs: PSG tegen Atlético Madrid. Beide coaches blikken vooruit op de wedstrijd en het toernooi.

Luis Enrique wist geschiedenis te schrijven door met PSG voor het eerst in de clubhistorie de Champions League te winnen. De Spanjaard kreeg de vraag hoe gemotiveerd zijn elftal zal zijn tijdens het WK voor clubs.

“Het leven gaat door en we moeten nadenken over de voorbereiding op het WK. We moeten doorgaan en onszelf verbeteren. Wat ik op de training heb gezien, is geweldig. Het einde van het seizoen is anders dan we gewend zijn, maar de motivatie en ambitie zijn er. Het is een nieuwe competitie en willen een kans maken om het toernooi te winnen”, stelt Enrique.

PSG won de treble, maar is volgens Enrique nog steeds hongerig. “Als ik kijk naar de vier trainingen van het team, kan ik je nu al verzekeren dat de ambitie er is. De spelers hebben dat in hun bloed, de ambitie om te blijven winnen. Ik heb gehoord dat we een maatstaf zijn voor andere teams. Dat is geweldig, we nemen die rol graag aan.”

Diego Simeone is lovend over zijn collega. Beide ploegen kwamen elkaar in de competitiefase van de Champions League al tegen. “Geen van beide teams is sinds die dag veel veranderd”, aldus Simeone.

“PSG heeft zich alleen maar meer ontwikkeld, met jonge spelers op het middenveld, goede aanvallende spelers en een trainer die overal waar hij gewerkt heeft uitstekend heeft gepresteerd”, looft Simeone de PSG-trainer.

Antoine Griezmann kijkt uit naar de start van het toernooi, zo vertelt hij in gesprek met DAZN. “'Wat mij het meest opwindt aan dit WK is dat het het eerste in de geschiedenis is. Het is een eer voor mij en voor de club om deel te nemen. We kijken ernaar uit om in de Verenigde Staten de eerste wedstrijd tegen PSG te spelen.”