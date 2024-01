Luijckx lyrisch over één Ajax-speler: ‘Hij heeft behoorlijke sprongen gemaakt’

De analisten bij ESPN zijn zaterdagavond niet razend enthousiast over het spel van Ajax tegen Heracles, maar één speler kreeg wel de nodige complimenten. Brian Brobbey scoorde namens de Amsterdammers de gelijkmaker en wordt bewierookt door Kees Luijckx.

"Ik vind het... Dit is echt Brobbey", zegt de oud-prof. "Het is trouwens ook (Benjamin, red.) Tahirovic die zijn kwaliteit herkent. Het is een hele goede bal van hem."

"Je weet gewoon met Brobbey, als je de bal neerlegt bij hem in de zestien...", vervolgt Luijckx "Hij is nog zoveel effectiever geworden. Hij heeft echt wel behoorlijke sprongen gemaakt."

Brobbey miste in het duel ook nog een enorme kans, toen hij Heracles-doelman Michael Brouwer uitspeelde en voor een leeg doel naast schoot. "Hij is uit balans. En het is ook een moeilijke hoek", verdedigt Luijckx de aanvaller.

Kees Kwakman springt eveneens in de bres voor de spits. "Door dat kunstgras springt de bal misschien ook nét iets verder door. In principe doet Brobbey hier niet veel fout. Hij zou de bal misschien iets dichter bij zichzelf moeten houden. Maar zijn goal was geweldig."

Ajax en Heracles gingen rusten met een 1-1 tussenstand. Jizz Hornkamp opende de score: hij werkte binnen na een assist van Jannes Wieckhoff.

Brobbey trok vervolgens de stand gelijk. De aanvalsleider scoorde na een fraaie lobpass van Tahirovic.

