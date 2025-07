Luciano Valente verlaat FC Groningen voor langdurig contract bij Feyenoord

Luciano Valente is officieel speler van Feyenoord. De Rotterdamse club laat weten dat de 21-jarige middenvelder voor vier seizoenen heeft getekend in De Kuip. Feyenoord betaalt in eerste instantie 7 miljoen euro aan FC Groningen.

De transfersom voor Valente kan middels bonussen hoger oplopen. De middenvelder van Jong Oranje kwam zonder problemen door de medische keuring heen in Rotterdam-Zuid.

Valente sluit pas later aan bij de selectie van Robin van Persie. Vanwege zijn deelname aan het EK Onder 21 geniet de rechtspoot eerst van een korte vakantie.

Valente is na recordaankoop Sem Steijn (FC Twente) de tweede versterking voor het middenveld van Feyenoord. Het is goed mogelijk dat er naast Antoni Milambo (Brentford) nog een aantal middenvelders vertrekken.

Als geboren Groninger laat Valente zijn jeugdliefde achter met een mooi bedrag. Bovendien kan hij de Trots van het Noorden bij goede prestaties namens Feyenoord nog wat extra’s opleveren.

Valente brak bij Groningen door in het seizoen 2022/23. In 94 officiële wedstrijden was hij goed voor 10 doelpunten en 17 assists.

Valente is achtvoudig international van Jong Oranje. Door zijn Italiaanse roots kan hij in de toekomst ook voor een ander land kiezen.