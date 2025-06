Luciano Valente reageert direct na doelpunt voor Jong Oranje op interesse van Feyenoord

Luciano Valente scoorde uitgerekend in de Euroborg voor Jong Oranje, dat Jong Ivoorkust met 3-0 versloeg. Na afloop praat de scorende middenvelder van FC Groningen onder meer over de belangstelling van Feyenoord.

''Ik moet zeggen dat ik er niet heel veel mee bezig bent. Ik focus me op het EK'', antwoordt Valente op de vraag hoe het ervoor staat wat betreft de interesse van Feyenoord.

''Uiteindelijk reageert mijn zaakwaarnemer alles voor mij. Die weet wat ik wil. Daar ga ik me niet druk over maken. Ik focus me lekker op het EK'', zo benadrukt de door Feyenoord begeerde middenvelder.

De verslaggever van ESPN wil weten of Valente teleurgesteld is over het feit dat Feyenoord het door FC Groningen gewenste bedrag nog niet heeft opgehoest. ''Ik raak niet in paniek van zulke dingen. Wat ik zeg: tuurlijk krijg je wel wat mee. Ik zou liegen als het niet zo was.''

''Maar ik laat mijn zaakwaarnemer dat doen. Als hij goed nieuws heeft, laat hij mij dat weten'', wacht Valente rustig af op wat er komen gaat in de komende weken.

Analist Marciano Vink denkt dat Valente niets liever wil dan voor Feyenoord spelen. ''Zijn lichaam spreekt Feyenoord en zijn ogen glinsteren als het daarover gaat. Ik denk wel dat het goedkomt.''

Feyenoord zag zijn eerste bod van vier miljoen euro plus een miljoen aan bonussen, en een tweede bod van naar verluidt vijf miljoen euro plus een miljoen reeds worden afgewezen door Groningen.

De Rotterdammers geven niet op en willen de 21-jarige Valente, die al een persoonlijk akkoord zou hebben met Feyenoord, snel vastleggen. Groningen, waar de aanvallende middenvelder tot medio 2028 onder contract staat, werkt echter niet mee.