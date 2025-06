‘Luciano Valente komt tekort op dit niveau, ook bij Feyenoord’

Luciano Valente heeft geen grootse indruk achtergelaten tijdens de halve finale op het EK Onder 21 tegen Engeland. De aanvallende middenvelder van Jong Oranje en FC Groningen komt volgens analyticus Khalid Boulahrouz tekort op het hoogste niveau.

“Valente heeft heel veel kansen gekregen, maar hij viel heel erg tegen”, zo begint Boulahrouz in de studio van Ziggo Sport na de 2-1 nederlaag van Nederland. “Ik denk dat die jongen ook gewoon tekortkomt op dit niveau. En ook bij Feyenoord.”

“Bij FC Groningen kan hij het tempo bepalen. Maar als je nu op de details gaat letten, zoals weten wanneer je weg moet blijven als nummer 10 en niet de gaten voor een buitenspeler dichtlopen…”

Valente heeft meer zaken nog niet in de gaten, oordeelt Boulahrouz. “Wanneer moet je aanspeelbaar zijn? Wanneer moet je tussen de linies spelen? En ook de een-tweetjes in de zestien gaan niet goed.”

“Hij zoekt een een-twee op de zestien, waar het heel druk is. Je kan niet door drie man heen lopen. Er zit ook nog veel jeugdigheid in hem en dat is ook niet erg, maar op dit moment vind ik niet dat hij goed genoeg is.”

“Als je dan kijkt naar de jongens op het middenveld bij Engeland. Die zijn echt balvast, spelen in, bewegen door en zij laten het team echt beter spelen. Die zijn wel echt een paar stappen verder”, besluit de analist.

Voor Valente was het toernooi een hoogtepunt op zich, zo vertelt hij zelf bij ESPN. “Dingen zoals het volkslied vind ik mooi. Ik krijg dan wel een gevoel van trots om voor mijn land te spelen en om daar te staan met een goede groep. Het is jammer dat we eruit zijn gegaan in de halve finale.”