Luciano Spalletti wordt ontslagen als bondscoach Italië na afstraffing in Oslo

Luciano Spalletti zit maandag voor het laatst op de bank als bondscoach van Italië. De 66-jarige trainer maakt bekend dat zijn contract wordt beëindigd na de thuiswedstrijd tegen Moldavië.

"Ik word ontheven van mijn taken", spreekt Spalletti zondag klare taal op de persconferentie. "Tegen Moldavië zit ik op de bank, daarna ontbind ik mijn contract."

Italië kende vrijdag een zeer pijnlijke avond in Oslo tegen Noorwegen (3-0). De wereldkampioen van 2006 stond bij rust 3-0 achter en aan die stand konden de machteloze Italianen niets meer veranderen.

Door de nederlaag is Italië zeer slecht begonnen aan zijn WK-Groep, waarin de Noren met negen uit negen nu de topfavoriet lijken om bovenaan te eindigen en het enige directe WK-ticket te pakken.

De thuiswedstrijd tegen Moldavië moet maandag gewonnen worden om niet direct nog meer schade op te lopen in de strijd om plek een en twee. De tweede plaats zou de Italianen, die ontbraken op het WK 2018 én WK 2022, naar de play-offs sturen.

Het vertrek van Spalletti komt niet als een grote verrassing. Na de afgang in Oslo stelden Italiaanse media al dat de positie van Spalletti flink onder druk staat.

Claudio Ranieri wordt genoemd als voornaamste kandidaat om het stokje van Spalletti over te nemen. De 73-jarige oefenmeester is in principe met pensioen, maar maakte duidelijk wel open te staan voor een rol als bondscoach.

Ranieri leidde AS Roma vorig seizoen van de degradatiezone naar de Europa League, op één punt van de Champions League. Daniele De Rossi wordt ook genoemd als optie, maar Ranieri is momenteel de meest waarschijnlijke optie.