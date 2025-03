Luciano Spalletti is woest: grappenmaker roept afgevallen spelers tóch op voor interlands Italië

Luciano Spalletti kan niet lachen om een grap van het Italiaanse programma Le Iene. De bondscoach maakt zich kwaad om een prank van verslaggevers van de show, die afgevallen Italiaans internationals belden om te zeggen dat ze zogenaamd tóch wel opgeroepen waren.

De prankers deden zich voor als Spalletti en namen onder meer contact op met Ciro Immobile, Jorginho, Mattia Perin en Lorenzo Pellegrini, die werden gevraagd om mee te reizen voor de Nations League-duels met Duitsland.

Davide Calabria werd ook gebeld, al had hij direct door dat het om een grap ging. Immobile had het niet in de gaten en zei dat hij ‘bereid is alles te laten vallen om zijn land te helpen’.

Direct na de grap maakten de programmamakers direct duidelijk dat het een prank was en de meeste spelers reageerden sportief, maar niet iedereen kon de nep-oproepen waarderen.

Een voormalig speler van Inter, van wie de naam niet bekend is gemaakt, heeft zelfs boos gebeld naar de Italiaanse bond. Spalletti werd ingelicht over de situatie, waarna hij zich duidelijk uitsprak.

“We geven het nummer van de journalist door aan de politie, want hij belt spelers en verkoopt bullshit!”, zo reageerde Spalletti woest. “Het maakt me niet uit wie je bent en of het een grap is, want je verkoopt onzin.”

Italië kende een tegenvallende interlandperiode, waarin Duitsland over twee wedstrijden te sterk was. Na de 1-2 nederlaag in eigen land was het 3-3 gelijkspel in Dortmund niet voldoende voor de Italianen om zich te plaatsen voor de halve finale.