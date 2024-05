Luciano Spalletti betrekt 4 legendes om EK-titel met Italië te prolongeren

Luciano Spalletti, de bondscoach van Italië, wil vier Italiaanse iconen bij de EK-voorbereidingen betrekken. De bondscoach hoopt hiermee zijn spelers de motivatie te geven om opnieuw succes te behalen.

Giancarlo Antognoni (70), Roberto Baggio (57), Alessandro Del Piero (49) en Francesco Totti (47) zullen zich bij de voorbereidingen van de Italianen voegen. Deze iconen van het Italiaanse voetbal droegen allemaal het rugnummer tien in hun tijd bij het nationale elftal.

Spalletti kent met name Totti nog goed. In zijn tijd als trainer van AS Roma was Totti bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. Spalletti en Totti hadden echter geen goede relatie en de twee botsten in dat seizoen meermaals.

Het viertal heeft grote ervaring op eindtoernooien voor de Italianen. Zo was Totti de uitblinker op het EK in België en Nederland in de zomer van 2000. Del Piero schoot Italië naar de gewonnen WK-finale in 2006, Antognoni won het WK in 1982 en Baggio leidde de Italianen naar een finale op het WK in 1994.

‘’Stel je voor dat die 40 (vier nummers 10, red.) zouden assisteren bij een van onze trainingssessies. Dat zou de jongens enorm motiveren om hun prestaties te verbeteren. De officiële uitnodiging van de bond volgt binnenkort’’, aldus Spalletti, die erg overtuigd is van het viertal.

Het is niet de eerste keer dat een Italiaanse bondscoach zijn groep wil laten inspireren door een oud-topspeler. Voormalig bondscoach Roberto Mancini voegde oud-topspits en boezemvriend Gianluca Vialli als teammanager toe aan zijn staf tijdens het EK in 2021.

Vialli speelde een belangrijke rol in het door Italië gewonnen EK, waar Engeland in de finale na strafschoppen hun meerdere moest erkennen. Vialli bleek een drijvende kracht achter het succes van de Italiaanse ploeg. Destijds was al alvleesklierkanker bij de oud-spits geconstateerd, waaraan hij vorig jaar overleed.

