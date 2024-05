Lucas Paquetá officieel aangeklaagd door FA; Braziliaan ‘verrast en van streek’

Lucas Paquetá is na maandenlang onderzoek door de FA aangeklaagd voor het overtreden van de gokregels, zo maakt de Engelse voetbalbond bekend. De speler van West Ham United zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het bewust pakken van gele kaarten. Paquetá ontkent alle aantijgingen.

"Er wordt beweerd dat hij (Paquetá, red.) probeerde de voortgang, het gedrag of enig ander aspect van of het optreden in deze wedstrijden te beïnvloeden door opzettelijk te proberen een kaart van de scheidsrechter te ontvangen met het ongepaste doel de gokmarkt te beïnvloeden, om zo één of meerdere personen te laten profiteren van weddenschappen", schrijft de FA.

West Ham, dat eerder op de dag Julen Lopetegui aanstelde als nieuwe manager, heeft een kort statement uitgebracht. "De club zal de speler gedurende het hele proces blijven steunen." Paquetá heeft tot 3 juni om officieel te reageren op de aanklachten.

De FA heeft vier concrete voorbeelden aangehaald, waarin Paquetá zich volgens de Engelse voetbalbond schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van de gokregels door bewust geel te pakken. Het eerste volgens de FA verdachte moment vond plaats op 12 november 2022, toen Paquetá geel kreeg voor een onhandige overtreding op Boubakary Soumaré van Leicester City.

Op 12 maart 2023 kreeg Paquetá geel voor een soortgelijke overtreding op John McGinn van Aston Villa. Op 21 mei kreeg Paquetá geel voor het vasthouden van het shirt van Leeds United-aanvaller Crysencio Summerville. In augustus vorig jaar kreeg Paquetá zijn laatste, volgens de FA verdachte gele kaart, toen hij in blessuretijd tegen AFC Bournemouth hands maakte.

Reactie Paquetá

"Ik ben buitengewoon verrast en van streek dat de FA heeft besloten mij aan te klagen", schrijft Paquetá in een eerste reactie. “Negen maanden lang heb ik aan elke stap van hun onderzoek meegewerkt en alle mogelijke informatie verstrekt."

"Ik ontken de beschuldigingen compleet en zal met elke ademhaling vechten om mijn naam te zuiveren. Vanwege het lopende proces geef ik verder geen commentaar.”

Paquetá was dit seizoen over alle competities goed voor acht treffers en zeven assists. De Braziliaan speelt sinds de zomer van 2022 voor West Ham, dat hem destijds voor ongeveer 43 miljoen euro overnam van Olympique Lyon.

