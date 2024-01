L’Équipe spreekt Verweij tegen: Ajax krijgt veel minder geld voor Mikautadze

FC Metz kan Georges Mikautadze komende transferzomer niet voor vijftien miljoen euro, maar voor tien miljoen euro terugkopen van Ajax, zo meldt L’Équipe woensdagmiddag. Daags voor de berichtgeving uit Frankrijk sprak Mike Verweij nog over een koopoptie van vijftien miljoen euro.

Ajax liet dinsdagmiddag weten dat Mikautadze niet met de Amsterdammers mee is naar Cádiz voor het winterse trainingskamp. De 23-jarige aanvaller krijgt ‘de mogelijkheid te onderhandelen met een andere club’. Al snel werd duidelijk dat Mikautadze staat voor een terugkeer naar Metz.

Verweij wist vervolgens te melden dat Ajax mikte op een definitieve uittocht van Mikautadze, waarbij hoofdscout Kelvin de Lang een vraagprijs van vijftien miljoen euro zou hanteren. Het Franse medium spreekt een dag later over een bedrag van ‘slechts’ tien miljoen euro.

Metz kan die transfersom momenteel niet betalen, maar krijgt komende zomer alsnog de kans om hem voor dat bedrag definitief over te nemen. Verder meldde Verweij dat De Lang een doorverkooppercentage van onbekende hoogte heeft bedongen.

Volgens Voetbal International is Mikautadze al in Metz voor de medische keuring. De club wil razendsnel schakelen, want komend weekend staat het duel met Clermont Foot in de Coupe de France op het programma.

Een terugkeer naar Metz was overigens de enige optie voor Mikautadze deze winter, daar de FIFA-regels niet toestaan dat een speler op hetzelfde continent in één jaar voor drie clubs uitkomt. Mikautadze speelde aan het begin van dit seizoen al drie wedstrijden voor Metz, waardoor hij in de Ligue 1 straks begint op twee competitiedoelpunten en één assist.

Ajax betaalde afgelopen zomer 16 miljoen euro voor Mikautadze en lijkt dus genoegen te moeten nemen met een verlies van een tot zes miljoen euro. De in Lyon geboren aanvaller zal terugkijken op een pijnlijk dienstverband in Amsterdam, daar hij slechts 338 minuten in actie kwam voor de Nederlandse recordkampioen.

