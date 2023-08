L'Équipe noemt club met de beste papieren om Davinson Sánchez in te lijven

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 12:31 • Bart DHanis • Laatste update: 12:33

AS Monaco overweegt een dezer dagen een bod uit te brengen op Davinson Sánchez, zo weet L’Équipe te melden. De Ligue 1-club heeft volgens het betrouwbare Franse medium de beste papieren om de Colombiaanse centrumverdediger van Tottenham Hotspur over te nemen.

Mocht het Monaco lukken om de 27-jarige mandekker binnen te halen, dan troeft de club onder meer Galatasaray en RC Strasbourg af. Eerstgenoemde zag een bod van tien miljoen euro afgewezen worden door the Spurs. Strasbourg bracht nog geen bod uit, maar hield de situatie van Sanchez enkel in de gaten. Eerder deze transferperiode leek het erop dat de voormalig recordverkoop van Ajax zou verkassen naar Rusland, maar hij zag een dienstverband bij Spartak Moskou niet zitten.

Ook PSV toonde even interesse in de fysiek sterke stopper. Peter Bosz kende de Colombiaan nog uit zijn tijd bij Ajax en wilde Sánchez maar wat graag aan de selectie van de Eindhovenaren toevoegen. De hoge vraagprijs van Tottenham en zijn flinke salariseis hebben ervoor gezorgd dat PSV de interesse uiteindelijk heeft laten varen. PSV is nog altijd op zoek naar iemand die de verdediging kan versterken.

Monaco is bezig aan een drukke transferzomer. De club nam eerder Denis Zakaria voor twintig miljoen euro van Juventus, versterkte zich met Mohamed Salisu, die voor vijftien miljoen overkwam van Southampton en tekende Wilfried Singo voor tien miljoen. De Ivoriaan werd overgenomen van Torino. De Monegasken zullen het komend seizoen beter willen doen dan afgelopen voetbaljaargang. De club eindigde als zesde in de Ligue 1.