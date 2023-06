L'Équipe: Galtier zaterdag voor het laatst op de bank bij Paris Saint-Germain

Zaterdag, 3 juni 2023 om 07:02 • Tom Rofekamp

Christophe Galtier moet al na een seizoen het veld ruimen bij Paris Saint-Germain. Dat meldt L'Équipe vrijdagavond. Volgens de Franse krant zit de 56-jarige oefenmeester zaterdag voor het laatst op de bank tegen Clermont Foot en krijgt hij daarna het slechte nieuws van de clubleiding te horen. De vroegtijdige uitschakeling in de Champions League lijkt Galtier fataal te zijn geworden.

De toekomst van Galtier was al enige tijd onderwerp van gesprek in het Parc des Princes. De keuzeheer wist in zijn debuutseizoen weliswaar de landstitel en de Trophée des Champions te veroveren, maar de Champions League-prestaties genieten de allerhoogste prioriteit bij de Qatarese beleidsbepalers. Ook Galtiers voorganger Mauricio Pochettino kreeg al de zak vanwege een vroegtijdige uitschakeling in het miljardenbal en zijn opvolger wacht nu hetzelfde lot.

Galtier strandde dit seizoen in de achtste finale na een tweeluik met Bayern München. Pochettino kwam afgelopen jaargang precies even ver. PSG zou AS Roma-coach José Mourinho op het oog hebben om eindelijk die felbegeerde Europese prijs te pakken. Mourinho staat bekend als een fervent prijzenpakker en heeft onder meer al twee Champions Leagues, een Europa League een een Conference League op zijn palmares staan.

Volgens Paulo Vinicius Coelho van UOL Esporte is het zelfs al 'voor 80 procent zeker' dat Mourinho na dit seizoen in de Franse hoofdstad aan het roer staat. Als the Special One dit seizoen de Europa League had gewonnen met Roma, was die kans nog groter geweest. Galtier lijkt in in ieder geval op zoek te moeten naar een nieuwe werkgever. De voormalig trainer van onder meer Lille OSC en OGC Nice zat tot nog toe in 49 wedstrijden op de bank bij PSG, waarvan hij er 27 won, vier gelijkspeelde en zes verloor. Naast Galtier staan ook Sergio Ramos en Lionel Messi zaterdag voor hun laatste kunstje namens de Parijzenaren.