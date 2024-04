Lozano keert terug in selectie PSV; Bosz voert één wijziging door in basiself

De opstelling van PSV voor het Eredivisie-duel met Vitesse is bekend. Trainer Peter Bosz ziet Hirving Lozano terugkeren, maar de Mexicaan begint op de bank en posteert Malik Tillman andermaal als linksbuiten. André Ramalho keert terug in de basis, waardoor Jerdy Schouten een linie opschuift. Dit gaat ten koste van Mauro Júnior. Het duel begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV, dat met vier verdedigers aantreedt: Jordan Teze, Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld wordt nummer 10 Guus Til in zijn rug gesteund door Joey Veerman en Schouten. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Tillman (links).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bosz heeft vooral voorin niet gek veel smaken om uit te kiezen. Noa Lang ligt er al enige tijd uit en moet vermoedelijk de rest van het seizoen missen. Ismael Saibari en Ricardo Pepi zijn er ook nog niet bij, al worden zij in het mogelijke kampioensduel met sc Heerenveen op 25 april terugverwacht. Daarnaast is ook Isaac Babadi niet van de partij. De aanvallende middenvelder liep donderdag een knieblessure op en is 'in principe' klaar dit seizoen.

Met een voorsprong van negen punten op Feyenoord heeft koploper PSV de landstitel voor het grijpen. Bosz zag zijn ploeg na de winterstop wat minder overtuigende prestaties leveren, maar vorig weekend liep het tegen AZ (5-1) weer als vanouds. "De lat leggen we iedere week hoog", vertelde Bosz op de persconferentie. "Het gaat om winnen, als het kan met aantrekkelijk voetbal. Dat is hetgeen we morgen wederom willen bewerkstelligen.”

Bosz waakt ondanks de torenhoge favorietenrol voor onderschatting. “We zijn op een bepaalde manier zo ver gekomen, maar zijn er nog niet. We moeten zorgen dat de spelers messcherp blijven en hun taken uit blijven voeren. Dat begint bij de spelers zelf en ik zie nog altijd dezelfde scherpte.”

Waar het bij PSV dit seizoen uitstekend loopt, geldt dat allerminst voor Vitesse. De Arnhemmers moeten eigenlijk het onmogelijke presteren door in Eindhoven te winnen van PSV. Vitesse staat momenteel zeven punten achter FC Volendam, dat nu virtueel de Keuken Kampioen Play-Offs in moet. "Zolang het nog kan, moet je ervoor gaan", blikte assistent-trainer Nicky Hofs vooruit op de clubwebsite.

"Als je er niet in gelooft, dan moet je stoppen. Vooral als ik kijk naar hoeveel energie er nog in de groep zit. Het geloof en de sfeer tijdens de trainingen. Dat geeft enorm veel vertrouwen. Ook het spel dat we tegen NEC op de mat legden, daar kunnen we op voortbouwen. Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan, dus we geven niet op.”

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Opstelling Vitesse:

Bekijk PSV - Vitesse live op ESPN via Ziggo!

PSV - Vitesse: Winst PSV Gelijkspel Winst Vitesse Stem PSV - Vitesse: Winst PSV 86% Gelijkspel 2% Winst Vitesse 12% Totaal aantal stemmen: 42 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties