Lozano hele wedstrijd bankzitter tijdens wedstrijd Napoli; Lazio verliest wéér

Napoli heeft in eigen huis zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. I Partenopei waren in het eigen Stadio Diego Armando Maradona met 2-0 te sterk voor Sassuolo. Victor Osimhen benutte na een kwartier een strafschop en na de rode kaart voor Maxime López vlak na rust was het duel gespeeld. Giovanni Di Lorenzo zorgde uiteindelijk voor de eindstand. Tegelijkertijd leed Lazio andermaal een nederlaag. Na de verliespartij tegen Lecce vorige week (2-1) was promovendus Genoa zondagavond ook te sterk voor de Romeinen (0-1). Mateo Retegui maakte zijn eerste Serie A-treffer.

Napoli begon zonder Kvicha Kvaratskhelia in de basis, daar de Georgiër kampt met lichte knieklachten. In tegenstelling tot Kvaratskhelia zou PSV-target Hirving Lozano geen invalbeurt gegund worden. De regerend landskampioen begon sterk en trof al vroeg in de wedstrijd de paal via Giacomo Raspadori. Na een kwartier kreeg Napoli de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Daniel Boloca schepte Matteo Politano, waarna arbiter Antonio Giua besloot tot het geven van een strafschop. Osimhen faalde vanaf elf meter niet: 1-0. Napoli had weinig te duchten van Sassuolo, dat zich voornamelijk beperkte tot verdedigen. André-Frank Zambo Anguissa was vervolgens dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal uit een hoekschop vloog via de paal naast.

Vlak na rust kreeg Osimhen een uitstekende kans om zijn tweede van de avond te maken. De Nigeriaan werd vogelvrij in de zestien gevonden, maar kopte naast. Niet veel later kreeg Napoli alsnog een flinke meevaller. Giua floot niet voor een overtreding op Armand Laurienté, waarna Maxime López verhaal ging halen. Daar was Giua niet van gediend: direct rood. Napoli ging vervolgens nog nadrukkelijker op zoek naar de 2-0. Zo moest Sassuolo-goalie Andrea Consigli redden op een schot van Raspadori. Consigli zag Jeremy Toljan even later hands maken, waarna Raspadori het buitenkansje vanaf elf meter hoog over schoot. Niet veel later zorgde invaller Kvaratskhelia voor het verschil. Met een subtiel passje bereikte hij Di Lorenzo, die kalm bleef en afrondde in de verre hoek: 2-0. Napoli zocht nog geregeld de aanval in de slotfase, maar onder meer invaller Giovanni Simeone had het vizier niet op scherp staan.

Lazio - Genoa 0-1

Johan Vásquez deelde al vroeg in de wedstrijd een serieuze waarschuwing uit. De Mexicaan zag zijn voorzet tegen de paal belanden. Niet veel later had Ivan Provedel een half antwoord in huis op een hard schot van voormalig AZ'er Albert Gudmundsson, waarna Retegui in de rebound met een kopbal voor de 0-1 zorgde. Lazio claimde voor rust tot tweemaal toe een strafschop, maar dat bleek tevergeefs. Na rust was Ciro Immobile dicht bij de gelijkmaker. De spits had een fraai lobje in huis, maar zag tot zijn frustratie dat zijn inzet de lat raakte. Genoa, waar Kevin Strootman in de basis stond, hield ondanks de aanhoudende druk van Lazio stand. De manschappen van Alberto Gilardino boeken zo hun eerste zege sinds hun rentree in de Serie A.