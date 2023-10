Louis van Gaal schuift nieuwe man voor directeursfunctie bij Ajax naar voren

Louis van Gaal wil Marijn Beuker een directeursfunctie geven bij Ajax. Dat meldt de Telegraaf dinsdagavond. De 39-jarige Beuker is momenteel werkzaam als sportief directeur bij het Schotse Queen's Park, maar wordt door de Telegraaf gezien als een grondlegger van de jeugdopleiding van AZ.

"In Alkmaar zijn vrijwel alleen positieve geluiden te horen over Beuker", schrijft de ochtendkrant. Beuker bekleedde tot eind november 2021 de functie van directeur voetbalontwikkeling bij AZ, waar hij overigens ook samenwerkte met Van Gaal. Tussen 2007 en 2013 was Beuker coördinator talentontwikkeling bij de Alkmaarders.

Na zijn vertrek bij AZ tekende hij verrassenderwijs bij het ultra ambitieuze Queen's Park in Schotland. Daar moest hij als technisch directeur de droom van de voorzitter doen voltooien: de beste jeugdopleiding van Schotland opzetten. Om dit te realiseren tekende hij een contract van tien jaar bij Queen's Park, maar dit gaat hij wellicht niet uitdienen.

In Schotland bleek Beuker erg succesvol. Hij veroverde twee promoties op rij en flikte hetzelfde kunstje afgelopen seizoen op een haar na opnieuw. Op de laatste speeldag van de competitie verspeelden de Schotten de ultieme droom om het hoogste Schotse niveau te bereiken.

"Volgens bronnen binnen de club staat Beuker open voor Ajax, waar een speciale (directeurs)functie voor hem moet worden gecreëerd", schrijft De Telegraaf. "Samen met de nog te benoemen directeur voetbalzaken en hoofd jeugdopleidingen moet de voormalige AZ’er de Ajax-academie grondig herstructureren en het Ajax-DNA bewaken."

Volgens de Amsterdamse krant staan Van Gaal en Beuker nog steeds in goed contact met elkaar. De oud-bondscoach zou Beuker zijn kennis delen, waar Beuker ook een gunst verleent aan Van Gaal. Hij zou de adviseur van Ajax op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het internationale voetbal.

Overigens zou de in medio maart beginnende algemeen directeur Alex Kroes ook een goede bekende zijn van Beuker, die in het verleden al een kijkje achter de schermen nam bij AS Roma, Espanyol en OGC Nice.