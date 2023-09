Louis van Gaal richt zich op gala tot Arne Slot: ‘Dat vraag ik me af’

Maandag, 4 september 2023 om 21:43 • Noel Korteweg

Louis van Gaal heeft zich maandagavond tijdens een speech bij de Eredivisie Awards gericht tot Arne Slot. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal vraagt zich lachend af of de trainer van Feyenoord tegenover de pers wel ‘altijd zichzelf is’. Slot, die aanwezig is in de zaal, reageert meteen.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt aan Van Gaal of hij iets anders had willen doen in zijn carrière. “In het voetbal niet. Met de media... Dat had ik wel op een andere manier kunnen doen”, begint de inmiddels gepensioneerde trainer. “Wat ik anders had kunnen doen? Ik denk dat ik veel rustiger had moeten antwoorden. Over het algemeen ben ik heel emotioneel en verhef ik mijn stem.”

“Dan was het beter geweest als ik gewoon op een rustige manier... Eigenlijk gewoon zoals Arne, hij is hier volgens mij, het doet”, aldus Van Gaal. “Arne doet dat allemaal. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Wat ik bewonder aan hem? Dat hij altijd zichzelf blijft? Nou, dat vraag ik me af”, zegt de oud-bondscoach lachend. Van Gangelen rent vervolgens snel naar Slot. “Ik ben zeker altijd mezelf”, zegt de trainer van Feyenoord.

“Maar dat wil niet zeggen dat ik me ook altijd heel goed in Louis kon verplaatsen, over hoe hij met de media omging. Het lukte me misschien net wat beter om dat in te slikken.” Van Gangelen: “Ben je weleens rustiger dan je eigenlijk bent? Als je bijvoorbeeld antwoord moet geven op een suggestieve vraag.” Slot: “Nee, dan ben ik over het algemeen wel op die vraag voorbereid en weet ik hoe ik erop ga reageren, maar dan wel op mijn eigen manier. Dat rustige heb ik wel van mezelf, ja.”