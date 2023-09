Louis van Gaal ontvangt prachtige prijs: ‘Alleen een musical ontbreekt nog’

Zondag, 3 september 2023 om 20:04 • Jonathan van Haaster

Een schitterende prijs voor Louis van Gaal. De oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal wordt onderscheiden met een Eredivisie Oeuvre Award. Van Gaal wordt maandag tijdens de Eredivisie Awards geëerd. Eerder ontvingen Arjen Robben en Wim Jansen (postuum) de Eredivisie Oeuvre Award.

“Louis van Gaal is een eiland in de tijd, uniek en enig in zijn soort", licht directeur Eredivisie CV de uitverkiezing toe. "Altijd zichzelf, altijd uitgesproken. Wereldberoemd bij de liefhebbers en wereldberucht bij een deel van de pers. Niet voor niets verschenen er al boeken, documentaires en zelfs een eigen film over hem. Alleen een musical ontbreekt nog. Het toont aan wat een geweldige ambassadeur hij is voor het Nederlandse voetbal. Een man met een eigen missie en visie, die altijd meebewoog met de tijd. Een man die prijzen won met de grootste clubs op deze aarde: Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United."

Met Ajax won Van Gaal in 1995 de Champions League, terwijl hij tweemaal kampioen van Spanje werd met Barcelona. Ook won hij onder meer het landskampioenschap met Bayern München in 2010 en reikte hij met Oranje tot een halve finale (2014) en een kwartfinale (2022) op een WK. "Maar wellicht zijn knapste prestatie is juist in de Eredivisie geweest met het kampioenschap van AZ (in 2009, red.)", vervolgt De Jong. "Louis, de man die nooit iets aan het toeval overlaat. Hij, die Ajax in de jaren ‘90 weer kleur op de wangen en aanzien in de wereld gaf. Maar bovenal iemand die zich altijd belangeloos heeft ingezet voor zijn medemens." Van Gaal draagt onder meer Spieren voor Spieren een warm hart toe. Die organisatie zet zich in voor kinderen met spierziektes.

"Juist Louis hoort thuis in de eregalerij van het Rijksmuseum van de Eredivisie", vindt De Jong dan ook. "Het minste wat wij hem terug kunnen geven voor al dat moois, is het tonen van onze dank en erkenning met deze Eredivisie Oeuvre Award.” Die prijs krijgt Van Gaal maandag dus uitgereikt tijdens de Eredivisie Awards. De Oeuvre Award is in het leven geroepen om persoonlijkheden te eren die van grote waarde zijn (geweest) voor het Nederlandse voetbal. Tijdens het event, dat vanaf 20:30 uur live te zien is op ESPN 1, worden ook onder meer de prijzen voor Eredivisie Speler van het Jaar en Johan Cruijff Talent van het Jaar uitgereikt.