Louis van Gaal heeft zich in een interview met Sky Sports nog maar eens negatief uitgelaten over Manchester United. Volgens de oud-trainer van die club zijn the Red Devils nog steeds een 'commerciële club in plaats van een voetbalclub'.

“Manchester United is nog steeds een commerciële club en geen voetbalclub”, is de oud-bondscoach stellig. “Dat is altijd moeilijk. Wanneer de manager niet bepaalt welke speler er moet komen, wordt het erg lastig.”

Van Gaal vindt de traditionele manier van beleidsvoering binnen een voetbalclub beter. Daarbij heeft de manager veel inspraak in de scouting en het transferbeleid, in plaats van dat die verantwoordelijkheid ligt bij de technisch- of sportieve directeur.

Die laatstgenoemde constructie komt tegenwoordig bij feitelijk elke topclub voor. Van Gaal vindt er het zijne van. “De traditionele manier is hoe het zou moeten zijn. Want dan kan je een manager ontslaan als hij geen resultaten levert.”

“Maar als andere mensen binnen de club de spelers kopen, heb je een probleem. Je hebt de kennis van de manager nodig bij het kopen van spelers, want hij moet ze trainen.” Dan verwijst Van Gaal naar Slot.

“Arne is de man die tegen zijn technisch directeur zegt dat hij een bepaalde speler moet kopen. Let daar maar op!”, besluit de voormalig keuzeheer met een glimlach. Dat laatste lijkt echter niet helemaal op de waarheid te berusten.

Toen Slot namelijk werd aangesteld bij Liverpool, werd zijn functietitel ‘head coach’ in plaats van ‘manager’, zoals zijn voorganger Jürgen Klopp werd betiteld. Het verschil tussen de twee is dat een ‘head coach’ zich eigenlijk alleen bezig houdt met het coachen en voorbereiden van een elftal.

De scouting en het transferbeleid valt dan juist onder het takenpakket van de sportief directeur, bij Liverpool Richard Hughes. Bovendien versterkten the Reds zich tijdens het eerste seizoen van Slot alleen met Federico Chiesa, die maar zeer mondjesmaat tot spelen toekwam.