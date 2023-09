Louis van Gaal kijkt hoofdschuddend naar Ajax: ‘Dat kan eigenlijk niet’

Dinsdag, 5 september 2023 om 17:14 • Bart DHanis • Laatste update: 18:03

Louis van Gaal is niet te spreken over de door Ajax ingeslagen koers. De voormalige succestrainer van de Amsterdammers spreekt van een vreemdelingenlegioen en vindt bovendien dat Ajax zelf hun spelers moet opleiden, zo laat hij tijdens de uitreiking van de Eredivisie Awards weten tegenover ESPN.

Van Gaal is kritisch op de transferzomer van Ajax. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat kocht voor meer dan honderd miljoen euro aan nieuwe spelers. “Dat kan eigenlijk niet. Ajax moet zelf spelers opleiden. Dat is wat AZ wel doet. Zij hebben momenteel de beste jeugdopleiding van Nederland", stelt de voormalig trainer van de Alkmaarders.

Met AZ werd Van Gaal in 2009 kampioen van Nederland. Zelf vindt hij dat de knapste prestatie uit zijn carrière. Hij verkiest het kampioenschap met de Alkmaarders zelfs boven het winnen van de Champions League en de landstitel met Ajax in 1995. “Natuurlijk is Ajax een geweldige club om kampioen mee te worden, maar dat is in principe makkelijker dan kampioen worden met AZ.”

Argentinië

Van Gaal sprak zich maandagavond ook behoorlijk stevig uit over de titelzege van Argentinië op het WK in Qatar. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal concludeerde tijdens de Eredivsie Awards voor de camera’s van de NOS onder meer dat de WK-zege van la Albiceleste een ‘vooropgezet spel’ was. De 72-jarige Amsterdammer knikte vervolgens bevestigend toen hij werd gevraagd of dat zo was vanwege de aanwezigheid van Lionel Messi in het Argentijnse elftal. Het WK was voor de 36-jarige superster hoogstwaarschijnlijk zijn laatste mondiale eindtoernooi.