Louis van Gaal blijft door twijfels van Nagelsmann reële optie voor Duitse bond

Louis van Gaal is nog steeds een reële optie voor de Duitse voetbalbond (DFB) om Hansi Flick op te volgens als bondscoach. BILD meldt namelijk dat Julian Nagelsmann, die nog altijd op poleposition ligt voor de functie, twijfels heeft over een baan bij een nationaal team. Om verschillende redenen zou zijn voorkeur uitgaan naar een clubteam, al neemt Nagelsmann de optie voor het bondscoachschap wel in overweging.

De Duitse trainer ziet namelijk ook in dat hij niet vaak meer de kans gaat krijgen om trainer te worden van het nationale elftal van zijn land. De DFB zou Nagelsmann een contract willen bieden tot en met het WK van 2026. De gesprekken hierover lopen al, maar er is geen garantie dat deze tot een positieve uitkomst zullen leiden. Nagelsmann verdiende bij Bayern München namelijk een flink salaris en het is de vraag in hoeverre hij bereid is dit in te leveren.

Daarnaast twijfelt de pas 36-jarige coach over of hij zo vroeg in zijn carrière al een nationaal team onder zijn hoede wil hebben. Ook geniet Nagelsmann over het algemeen van het dagelijks trainen van zijn spelers. Het is daarom lastig voor te stellen dat hij ervoor kiest om bondscoach te worden, aangezien die trainers slechts sporadisch op het trainingsveld staan.

Naast Nagelsmann zijn Oliver Glasner, Stefan Kuntz en dus Van Gaal nog in beeld bij de DFB, aldus BILD. Voor laatstgenoemde zou het de eerste klus zijn sinds diens vertrek bij het Nederlands elftal na het WK in Qatar. Eerder sprak zowel Philipp Lahm als Bastian Schweinsteiger uit dat zij Van Gaal graag bondscoach van Duitsland zien worden. Beide spelers werkten succesvol met de Amsterdammer samen bij Bayern.