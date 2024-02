Loting Europa League: AS Roma treft na Feyenoord voormalig Ajax-opponent

De loting voor de achtste finales van de Europa League is bekend. In het Zwitserse Nyon kwamen enkele mooie affiches uit de koker. Zo neemt Villarreal het op tegen Olympique Marseille en treft Rangers FC het Benfica van Roger Schmidt. AS Roma, dat donderdag Feyenoord elimineerde, moet Brighton & Hove Albion zien uit te schakelen.

Acht ploegen hadden zich als groepswinnaars al verzekerd van de achtste finales: West Ham United, Brighton & Hove Albion, Rangers FC, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Praag en Bayer Leverkusen. Uit de tussenronde kwamen daar AS Roma, AC Milan, SC Freiburg, Sporting Portugal, Benfica, Qarabag, Sparta Praag en Olympique Marseille nog bij.

Daarvan kwamen alleen Milan en Benfica uit de Champions League. Alle andere clubs, waaronder Roma, eindigen als tweede in de Europa League-groepsfase.

Het Tsjechische Sparta Praag werd als eerste balletje uitgepikt. Zij staan voor een loodzwaar affiche tegen Premier League-koploper Liverpool.

Bayer Leverkusen, en daarmee Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah, nemen het op tegen Qarabag FK uit Azerbeidzjan. Het viertal Nederlanders van Atalanta – Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Hans Hateboer en Mitchel Bakker – moet het Sporting Portugal van Jerry St. Juste zien uit te schakelen.

Feyenoord-beul Roma treft Brighton, dat Ajax al tweemaal tegenkwam in de groepsfase. De Amsterdammers kregen zowel uit als thuis klop van the Seagulls. Bij Brighton vertegenwoordigen Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen de Nederlandse eer. Omdat de Engelsen groepswinnaar zijn, krijgen zij het thuisvoordeel in de tweede wedstrijd.

De heenwedstrijden worden op donderdag 7 maart afgewerkt. Precies een week later staan de returns op het programma. Op vrijdag 15 maart wordt er geloot voor de kwartfinales.

De eindstrijd vindt op 22 mei plaats in het Avivastadion te Dublin.

Volledige loting achtste finales Europa League

Liverpool – Sparta Praag

Villarreal – Olympique Marseille

Brighton & Hove Albion – AS Roma

Rangers FC – Benfica

West Ham United – SC Freiburg

Atalanta – Sporting Portugal

Slavia Praag – AC Milan

Bayer Leverkusen – Qarabag FK

