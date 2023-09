Loting Conference League: AZ wacht duels in Engeland, Polen en Bosnië

Vrijdag, 1 september 2023 om 15:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:19

AZ kent de tegenstanders die het in de groepsfase van de Conference League gaat treffen. De ploeg van trainer Pascal Jansen zit in Groep E en neemt het op tegen Aston Villa, Legia Warschau en het Bosnische HSK Zrinjski. De groepsfase van de Conference League gaat op donderdag 21 september van start en is donderdag 14 december afgelopen. De finale wordt op 29 mei in Athene afgewerkt.

Via een bloedstollende strafschoppenserie plaatste AZ zich met heel veel moeite ten koste van SK Brann (3-3, 5-6 n.s.) voor de groepsfase van de Conference League. Eerder werd Santa Coloma uit Andorra over twee duels verslagen.

De Alkmaarders presteren al jaren uitstekend op Europees niveau en plukten daar nu met een plek in Pot 1 de vruchten van. De UEFA bepaalt de gehele potindeling op basis van de clubcoëfficiënt die de afgelopen vijf seizoenen is opgebouwd. AZ mocht zich gelukkig prijzen met een plek in Pot 1. Daarmee werden zware tegenstanders als Dinamo Zagreb, Fenerbahçe en Lille OSC ontlopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AZ lootte uit Pot 2 uiteindelijk alsnog een tegenstander van formaat in de vorm van Aston Villa, dat afgelopen seizoen zevende eindigde in de Premier League. Uit Pot 3 kwam Legia Warschau uit de koker gerold, waarna de groep gecompleteerd werd door Kí Klaksvík. Legia Warschau eindigde het afgelopen seizoen tweede in Polen, terwijl HSK Zrinjski kampioen van Bosnië werd.

De volledige loting:

Groep A:

Lille OSC

Slovan Bratislava

Olimpija Ljubljana

Kí Klaksvík

Groep B:

KAA Gent

Maccabi Tel-Aviv

Zorya Luhansk

Breidablik

Groep C:

Dinamo Zagreb

Viktoria Plzen

Astana

FC Ballkani

Groep D:

Club Brugge

FK Bodø/Glimt

Besiktas

FC Lugano

Groep E:

AZ

Aston Villa

Legia Warschau

HŠK Zrinjski

Groep F:

Ferencvaros

Fiorentina

KRC Genk

FK Cukaricki

Groep G:

Eintracht Frankurt

PAOK FC

HJK Helsinki

Aberdeen FC

Groep H:

Fenerbahçe

Ludogorets

Spartak Trnava

FC Nordsjaelland