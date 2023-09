Loting Conference League: AZ gaat Pot 1 in maar kan grote clubs tegenkomen

Vrijdag, 1 september 2023 om 01:07 • Laatste update: 02:11

Via een bloedstollende strafschoppenserie plaatste AZ zich met heel veel moeite ten koste van SK Branna (3-3, 5-6 n.s.) voor de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders presteren al jaren uitstekend op Europees niveau en plukken daar nu de vruchten van. De ploeg van Pascal Jansen zit bij de loting namelijk in Pot 1. De loting is vrijdag vanaf 14:30 uur in Monaco.

De UEFA bepaalt de gehele potindeling op basis van de clubcoëfficiënt die de afgelopen vijf seizoenen is opgebouwd. AZ mag zich gelukkig prijzen met een plek in Pot 1. Daarmee worden veel zware tegenstanders ontlopen, maar ook in Pot 2, 3 en 4 zitten geduchte tegenstanders. Zo zullen de Alkmaarders vanuit Pot 2 zeker niet tegen Aston Villa of Fiorentina aan willen lopen. In Pot 3 lijkt Besiktas, dat in de voorronde te sterk was voor Dynamo Kyiv, de zwaarst mogelijke tegenstander.

Potindeling Conference League

CLUBS IN POT 1 LAND COËFFICIËNT Eintracht Frankfurt Duitsland 77,000 Dinamo Zagreb Kroatië 55,000 Club Brugge België 54,000 AZ Nederland 47,500 AA Gent België 37,500 Fenerbahçe Turkije 30,000 Lille OSC Frankrijk 30,000 Ferencváros Hongarije 27,000

CLUBS IN POT 2 LAND COËFFICIËNT PAOK Griekenland 25,000 Slovan Bratislava Slowakije 24,500 Maccabi Tel-Aviv Israël 24,000 Viktoria Plzen Tsjechië 22,000 Aston Villa Engeland 21,914 Ludogorets Bulgarije 21,000 Fiorentina Italië 20,000 FK Bodø/Glimt Noorwegen 20,000

CLUBS IN POT 3 LAND COËFFICIËNT Racing Genk België 18,000 Zorya Luhansk Oekraïne 16,000 FK Astana Kazachstan 14,000 Besiktas Turkije 14,000 HJK Helsinki Finland 11,000 Legia Warschau Polen 11,000 Spartak Trnava Slowakije 10,500 Olimpija Ljubljana Slovenië 9,000