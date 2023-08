Loting Conference League: AZ en Twente weten ook meer over Europees traject

Maandag, 7 augustus 2023 om 13:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:39

AZ en FC Twente weten door de Conference League-loting in het Zwitserse Nyon meer over hun mogelijke Europese traject. De Alkmaarders dienen eerst af te rekenen met Santa Coloma uit Andorra, waarna Arouca of Brann in de play-offs wacht. FC Twente kruist eerst nog de degens met FC Riga uit Letland. Bij winst nemen de Tukkers het in een dubbele ontmoeting op tegen Fenerbahçe of Maribor.

AZ had een geplaatste status bij de loting. Komende donderdag en de week erna staat er voor de ploeg van Pascal Jansen eerst nog een tweeluik met Santa Coloma op het programma. Daarna wacht dus Arouca of Brann in de play-offs van de Conference League. De wedstrijden van de play-offs worden gespeeld op donderdag 24 augustus en donderdag 31 augustus.

Twente neemt het in de derde voorronde van de Conference League eerst nog op tegen FC Riga. De Enschedeërs spelen aanstaande donderdag het heenduel, maar moeten Vak P dan leeg houden vanwege de recente ongeregeldheden bij de Europese thuiswedstrijd tegen Hammarby IF. Weet Twente af te rekenen met de Letse ploeg, dan treft het later deze maand Fenerbahçe of Maribor voor een plek in de groepsfase van de Conference League.