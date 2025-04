Lot van Ruud van Nistelrooij bij Leicester City lijkt bezegeld

De kans is groot dat Ruud van Nistelrooij aan zijn laatste weken bij Leicester City bezig is, zo meldt journalist Ben Jacobs. De 48-jarige trainer spreekt volgende week met de clubleiding over zijn toekomst bij the Foxes. Ondertussen staan vier trainers op de lijst om hem op te volgen.

Van Nistelrooij zwaait sinds 1 december de scepter in het King Power Stadium. De topspits van weleer nam de taken van Erik ten Hag op interim-basis over na diens vertrek bij Manchester United, maar moest na de komst van Rúben Amorim ook het veld ruimen. Dat gold ook voor René Hake, die inmiddels assistent-trainer is bij Feyenoord.

Van Nistelrooij tekende zo’n drie weken na zijn vertrek bij the Red Devils bij Leicester, met de missie om de club in de Premier League te houden. Dat is niet gelukt. De Nederlandse manager verloor in alle competities liefst 17 keer in 22 wedstrijden. Slechts drie duels werden gewonnen.

Leicester wist tussen 15 februari en 7 april zelfs niet te scoren in zeven competitieduels op rij. Na de verliespartij tegen het Liverpool van Arne Slot afgelopen weekend was degradatie een feit. Van Nistelrooij wist toen nog niet hoe zijn toekomst eruitziet bij the Foxes.

“Ik wacht op duidelijkheid van de club en wil horen hoe ze verder willen”, liet de trainer optekenen door Engelse media. “Het is mijn doel om deze club te leiden. Ik moet afwachten hoe de club de toekomst voor zich ziet”, aldus Van Nistelrooij.

Er staan vier namen op het lijstje van potentiële opvolgers van de oud-spits, schrijft Jacobs. Russell Martin (clubloos), Danny Röhl (Sheffield Wednesday), Cesc Fàbregas (Como) en Lee Carsley (Jong Engeland) staan in de belangstelling van the Foxes.