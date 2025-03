Lot van Dirk Kuijt en Beerschot vijf wedstrijden voor einde seizoen al bezegeld: degradatie is een feit

Dirk Kuijt en de zijnen zijn zondag officieel gedegradeerd uit de Belgische Pro League, en dat zonder dat Beerschot zelf in actie kwam. Een 2-2 gelijkspel tussen KV Kortrijk en Cercle Brugge werd de Kielse Ratten fataal.

De degradatie komt bepaald niet uit de lucht vallen voor Beerschot, dat al vrijwel het gehele seizoen onderaan staat en de weg omhoog nooit wist te vinden. Zaterdag werd er met 0-1 van Sint-Truiden verloren, waardoor het wist dat de definitieve klap een dag later kon volgen.

En zo geschiedde, want door de puntendeling tussen Kortrijk en Cercle eindigt Beerschot hoe dan ook bij de onderste twee in de degradatiepoule. Daarmee is de ploeg van Kuijt na één jaar op het hoogste niveau meteen weer tweededivisionist.

Voor Beerschot wachten nog vijf wedstrijden waarin de knikkers niet meer op het spel staan. Kuijt beschikt overigens over een aflopend contract en de vraag is of zijn werkgever na de zomer verder met hem wil.