Lookman beslist EL-finale voor Atalanta en beëindigt ongeslagen reeks Leverkusen

Atalanta heeft zich woensdagavond gekroond tot winnaar van de Europa League. De Italianen waren in de finale met 3-0 te sterk voor Bayer Leverkusen, dat geen schim was van de ploeg die de Bundesliga aan flarden schoot dit seizoen. Voor de ploeg van Xabi Alonso is het de eerste nederlaag in 52 wedstrijden. Ademola Lookman zorgde voor de complete doelpuntenproductie en werd daarmee de eerste speler ooit met een hattrick in een Europa League-finale.

Voor Leverkusen betekende het de derde Europese finale in de clubgeschiedenis. Atalanta stond nog niet eerder in een finale in clubverband en dus beleefde die club zijn vuurdoop. Dublin, waar de finale werd gespeeld, kleurde dan ook massaal blauw-zwart.

Over precies vijf dagen is het een jaar geleden dat Leverkusen voor het laatst een officiële wedstrijd verloor. Dat gebeurde op de laatste speeldag van de Bundesliga. De 34 competitiewedstrijden, 12 Europa League-duels en 5 bekerwedstrijden die volgden bleef het ongeslagen.

Dat de ploeg van Alonso barst van het zelfvertrouwen was in de beginfase van de finale weinig van terug te zien. De Duitsers oogden gespannen en waren bijzonder slordig in balbezit. Atalanta profiteerde daar dankbaar van.

Binnen een kwartier namen de Italianen brutaal de leiding via Lookman. De aanvaller dook bij de tweede paal op uit de rug van Exequiel Palacios en schoot hard en hoog raak: 0-1. De Nigeriaan staat in de Serie A op negen treffers dit seizoen.

Atalanta begint uitstekend aan de Europa League-finale! Lookman zet de Italianen op 1-0??#atab04 — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2024

Atalanta was stukken feller in de duels en zorgvuldiger aan de bal, wat na een half uur leidde tot een verdubbeling van de score. Een aanval die werd opgezet door Teun Koopmeiners kwam uiteindelijk bij Lookman terecht.

De aanvaller ging twee verdedigers van Leverkusen voorbij en schoot feilloos raak van buiten de zestien: 0-2. Naast Koopmeiners was er overigens ook een basisplek voor Jeremie Frimpong. Het aantal Nederlanders dat aan de aftrap verscheen kwam daarmee op twee.

Ademola Lookman is dé man tot nu toe: 2-0!??#atab04 — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2024

Beide ploegen kregen in het restant van de eerste helft kleine kansen om tot scoren te komen, maar slaagden daar niet in. Onder meer een schot van Charles De Ketelaere in de korte hoek werd knap gepakt door bekerdoelman Matej Kovar van Leverkusen.

Leverkusen probeerde het wel na rust, maar kwam er simpelweg niet aan te pas. De ploeg van Gian Piero Gasperini speelde de wedstrijd van zijn leven. Een voorzet van Koopmeiners kort na rust kon net op tijd onschadelijk worden gemaakt.

Even dacht Frimpong de spanning terug te brengen in de wedstrijd na een klein uur spelen, maar zijn rebound na een hard schot van Amine Adli ging hoog over. Een kwartier voor tijd was het opnieuw de beurt aan Lookman.

De Nigeriaan bleek niet te stoppen en voltooide op magistrale wijze zijn hattrick. Nadat hij de bal had ontvangen van Gianluca Scamacca ging hij het sprintduel aan met zijn directe tegenstander, om vervolgens verwoestend uit te halen in de verre kruising: 0-3.

Weer Ademola Lookman! De goals worden alleen maar mooier??#atab04 — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2024

Tien minuten voor tijd mocht ook Hans Hateboer nog meedelen in de feestvreugde. De Nederlander zag hoe zijn ploeg gemakkelijk stand hield en bij de eerste Europese finale ooit met de hoofdprijs aan de haal ging.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties