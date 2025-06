Loodzware start Manchester United en Arsenal van nieuw seizoen in Premier League

In navolging van de Eredivisie is ook het speelschema van de Premier League voor het nieuwe seizoen bekend. Kampioen Liverpool opent het seizoen met een thuiswedstrijd, terwijl Manchester United, afgelopen seizoen heel teleurstellend in competitieverband, direct aan de bak kan op eigen veld.

Liverpool krijgt vrijdag 15 augustus bezoek van Bournemouth. Twee dagen later, op zondag 17 augustus staat Manchester United op Old Trafford tegenover Arsenal, de nummer twee van afgelopen seizoen.

De kampioen uit het noordwesten stuit op 23 augustus op Newcastle United, vorig seizoen in de finale van de EFL Cup te sterk voor Liverpool. Op 30 augustus volgt de topper tegen Arsenal.

Manchester City reist in de eerste speelronde af naar Wolverhampton Wanderers en treft op 13 september Manchester United.

Met name voor Arsenal lijkt de beginfase van het nieuwe seizoen in Engeland zwaar te zijn. Het team van manager Mikel Arteta gaat al in de derde speelronde op bezoek bij Liverpool en krijgt in speelronde vijf te maken met Manchester City. Een week later volgt het uitduel met Newcastle United.

Datzelfde Newcastle United gaat proberen om in de tweede speelronde te stunten tegen Liverpool, dat op 20 september aan de Merseyside Derby met Everton begint en op 18 oktober Manchester United treft. Het elftal van Arne Slot reist op 4 oktober af naar Londen voor de clash met Conference League-winnaar Chelsea.

Europa League-winnaar Tottenham Hotspur, met Thomas Frank als nieuwe manager, opent de nieuwe jaargang tegen promovendus Burnley. Een week later volgt het pittige uitduel met Manchester City.

In totaal worden komend seizoen 380 wedstrijden afgewerkt in de Premier League. Het kan zijn dat aanvangstijdstippen worden gewijzigd door de FA, daar Engeland alleen al zes deelnemers aan de Champions League heeft.

Speelschema Premier League 2025/26