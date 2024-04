Lonkt een zomers vertrek bij Ajax? ‘Als je een topper haalt op die positie…’

Kenneth Perez is lovend over de veerkracht van Anton Gaaei, die in het duel met Go Ahead Eagles (1-1) goed was voor de schitterende openingstreffer. De Deense vleugelverdediger speelde zeer verdienstelijk en dat is zijn landgenoot bij ESPN ook opgevallen. Toch adviseert de analist Gaaei om deze zomer zijn opties te overwegen.

Gaaei vertolkte in Amsterdam tot dusverre veelal een negatieve hoofdrol. Zijn eerste maanden in dienst van Ajax waren op zijn minst ongelukkig te noemen.“Hij komt van een kleine club in Denemarken naar een grote club en die stap is groot. Dat heeft hij in het begin heel slecht gedaan”, erkent de analyticus.

“Misschien was het ook niet de bedoeling dat hij zoveel zou spelen vanaf het begin en dat hij er meer in zou groeien. Maar hij moest wel veel spelen en dat was niet tot ieders tevredenheid, ook niet zijn eigen", stelt Perez.

Gaaei noteerde donderdag met een kleine 34 kilometer per uur de hoogste topsnelheid van alle spelers op het veld. Bovendien creëerde hij meer kansen dan wie dan ook (6). “Hij houdt het simpel. Alleen hij had vandaag ook weer de hoogste topsnelheid, de hoogste intensive runs. Qua mentaliteit en fysiek heb je helemaal niks te klagen, maar voetballend laat hij te wensen over.”

Zomers vertrek?

Gaaei komt volgens Perez beter uit de voeten in het systeem met vijf verdedigers dat Ajax hanteert. “Ik denk dat de systeemwijziging in zijn voordeel is. Maar dat is denk ik niet het systeem waar Ajax volgend jaar mee zal beginnen.”

Perez denkt dan ook dat het verstandig is als Gaaei zijn opties overweegt deze zomer, al helemaal als Ajax terugkeert in het vertrouwde 4-3-3-systeem. “Als je heel veel speeltijd wil krijgen, dan lijkt me dat wel.”

Perez stelt daar direct een kanttekening bij. “Dat hangt er ook vanaf wie er wordt gehaald op die positie. De concurrentiestrijd met (Tristan, red.) Gooijer wil je wel aangaan. En met Devyne Rensch ook nog wel. Maar als je een echte topper haalt op die positie, dan wordt het weer wat lastiger.”

