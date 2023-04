Loïs Openda wekt serieuze interesse van kwartfinalist Champions League

Dinsdag, 18 april 2023 om 18:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:07

Loïs Openda is vanaf volgend seizoen mogelijk te bewonderen in het shirt van Internazionale, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. Volgens de Italiaanse sportkrant gaan de Milanezen niet proberen om het huurcontract van Romelu Lukaku om te zetten in een permanente verbintenis, waardoor de Belg aan het einde van het seizoen terug zou moeten keren naar Chelsea. Om zijn vertrek op te vullen denkt Inter onder meer aan Openda, die aan een uitstekend seizoen bezig is bij RC Lens.

De fameuze roze sportkrant meldt dat Inter niet met Chelsea wil onderhandelen over Lukaku, omdat hij de twintig miljoen euro die hij kostte dit seizoen niet heeft waargemaakt. De spits kent een ongelukkig seizoen. Zo kampte hij met blessures aan zijn hamstring en dijbeen. Daarnaast kreeg Lukaku, die niet geheel fit op het WK verscheen, ook te maken met overgewicht. Inter-trainer Simone Inzaghi doet in de spits doorgaans een beroep op Lautaro Martínez en Edin Dzeko. Volgens La Gazzetta dello Sport is de beslissing om Lukaku definitief terug te sturen naar Chelsea al genomen en kan alleen een buitengewoon goed einde van het seizoen het bestuur op andere gedachten brengen.

Zodoende komt Openda in beeld, al is de voormalig spits van Vitesse niet de enige aanvaller die i Nerazzurri in het vizier hebben. De clubleiding zou willen inzetten op een jonger iemand dan de 29-jarige Lukaku. Openda is met zijn 23 jaar een kandidaat, evenals Marcus Thuram (25). Ook de 31-jarige Roberto Firmino is een optie. Hoewel hij beduidend ouder is dan Openda en Thuram, heeft de Braziliaan het voordeel dat hij na dit seizoen transfervrij op te pikken is. Eerder dit seizoen maakte Firmino bekend dat hij zijn aflopende contract bij Liverpool niet gaat verlengen. Thuram heeft bij Borussia Mönchengladbach eveneens een aflopend contract. Tot slot wordt ook Tigre-aanvaller Mateo Retegui genoemd als optie. De tweevoudig Italiaans international heeft al aangegeven open te staan voor een transfer naar Europa.

Duidelijk is dat Openda het uitstekend doet bij Lens. De rappe aanvaller werd vorig jaar zomer overgenomen van Club Brugge, dat hem tussen 2020 en 2022 aan Vitesse verhuurde. De inmiddels achtvoudig international van de Rode Duivels maakte bij de Arnhemmers 37 doelpunten en had tevens 11 assists in huis in 88 wedstrijden voor de Gelderlanders. Vorig seizoen leidde hij de aanval in de succesvolle Conference League-campagne, die voor Vitesse in de achtste finale eindigde na het tweeluik met de latere winnaar AS Roma. In zijn eerste seizoen bij Lens kwam Openda tot op heden tot 15 treffers in 31 Ligue 1-optredens. Daarmee staat hij achtste op de topscorerslijst, samen met onder meer Lionel Messi.