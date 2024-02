Lof voor Ten Hag na inzetten groeibriljant: ‘Hij had vanaf het begin vertrouwen’

Voormalig Manchester United-spelers Roy Keane en Gary Neville zijn beiden zeer te spreken over de ontwikkeling van Kobbie Mainoo, zo hebben zij na afloop van het duel tussen Man United en West Ham United (3-0) gezegd bij Sky Sports.

Mainoo kwam zondag zestig minuten in actie op Old Trafford, nadat hij donderdag de hele wedstrijd volmaakte op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (3-4 winst). Op Molineux wist hij in de slotminuut van de wedstrijd met een prachtig krulschot de winnende treffer te maken en zich zo te kronen tot held van Manchester.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zondag speelde Mainoo wederom een uitstekende wedstrijd en kon hij na afloop rekenen op lovende kritieken van voormalig aanvoerder Keane. “Hij is een intelligente voetballer die de top kan halen. Hij moet nog veel leren, maar hij maakt echt een goede kans.”

Mede-analist Neville schrijft de stormachtige ontwikkeling van de achttienjarige spelverdeler op het conto van manager Erik ten Hag. “Ik heb me hard gemaakt voor de komst van Sofyan Amrabat, maar Ten Hag wilde voor Mainoo’s blessure aan het begin van het seizoen helemaal geen extra middenvelder. Ik heb begrepen dat als Mainoo niet geblesseerd was geraakt, dat Amrabat niet was gehaald.”

Ten Hag zag het dus afgelopen zomer al zitten in het jeugdproduct van de club. De in Haaksbergen geboren manager gebruikte Mainoo al in oefenwedstrijden in De Verenigde Staten en liet hem zijn Premier League-debuut maken tegen Everton in november (0-3 winst).

“Ten Hag had vanaf het begin vertrouwen in Mainoo. Hij heeft zowel de kwaliteit als het temperament om in dit soort wedstrijden te spelen. Hij is een ster”, besluit Neville zijn betoog.

Dankzij de overwinningen op Wolverhampton en West Ham mag Man United weer dromen van de Champions League. De club staat momenteel zesde en acht punten achter op de felbegeerde vierde plek.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties