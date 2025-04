Lof voor Maurice Steijn: 'Hij speelt met Sparta wél op de Ajax-manier'

Valentijn Driessen geniet van de wederopstanding van Maurice Steijn. Dat schrijft de spraakmakende journalist in zijn column namens De Telegraaf.

“Bij Sparta is Steijn bezig die zwarte bladzijde in zijn trainerscarrière steeds verder naar de achtergrond te schuiven”, begint Driessen zijn verhaal. “De totale mismatch met technisch directeur Sven Mislintat bij Ajax was de voornaamste reden van Steijns falen.”

Volgens Driessen bewijst Steijn bij Sparta opnieuw dat hij het maximale uit zijn selectie kan halen. De journalist beweert dat de Hagenees de Rotterdamse clubleiding heeft gedwongen om te kiezen voor meer voetballend vermogen.

Steijn stond met Ajax achttiende, terwijl Francesco Farioli de Amsterdamse club naar de 37ste landstitel lijkt te lozen. Toch wil Driessen hem nu niet afvallen.

“Waar de prestatie van de Italiaan met Ajax tot applaus leidt, maar het spel terecht veel kritiek uitlokt omdat het DNA van Ajax wordt verloochend, daar kiest Steijn meer voor de Ajax-manier bij Sparta”, aldus Driessen.

Driessen is benieuwd hoe dit seizoen gaat eindigen. “Het halen van de play-offs zou ondanks de goede uitgangspositie vijf wedstrijden voor het einde van de competitie een ongekende prestatie van Steijn zijn.”

Driessen vraagt zich af of het gaat lukken, daar Sparta een lastig programma heeft. “Lukt het toch, dan drukt Steijn in één klap eventueel nog heersende twijfels over zijn trainerskwaliteiten definitief de kop in.”