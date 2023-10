Lof voor Feyenoorder: ‘Van onbegrepen genie tot ongrijpbaar fenomeen’

Donderdag, 26 oktober 2023 om 07:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:29

De Nederlandse ochtendkranten zijn lyrisch over de imponerende zege van Feyenoord op Lazio (3-1) in de groepsfase van de Champions League. De ‘Mexicaanse orkaan’ Santiago Gimenez maakte grote indruk bij zijn debuut in het miljardenbal door twee treffers voor zijn rekening te nemen, terwijl ook onder meer Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki op complimenten kunnen rekenen.

“Santigol!”, kopt het Algemeen Dagblad groot op de voorpagina van hun sportkatern. De doelpuntenmachine is bezig aan een ijzersterk seizoen in de Eredivisie en liet het woensdagavond tegen Lazio ook zien in de Champions League. Door de galashow staan de Rotterdammers volgens de krant vol in de spotlights en is overwintering in het grootste Europese clubtoernooi nabij.

Lazio was volgens Mikos Gouka op het laatste kwartier na ‘een speelbal’ voor een dominant Feyenoord. De journalist looft begrijpelijkerwijs uitblinker Gimenez. “In Mexico maken ze zich al dagen zorgen om orkaan Otis, die voor veel schade dreigt te gaan zorgen. Lazio moet dat voorgevoel op zijn beurt hebben gehad bij Santiago Gimenez. De spits maakte er vorig seizoen al drie tegen Lazio (twee in Rome en eentje in Rotterdam) en bleek wederom een plaag voor de Romeinse verdedigers.”

Gouka noemt Stengs daarnaast een van de besten aan de zijde van Feyenoord en zag ook Quinten Timber, Ramiz Zerrouki, Mats Wieffer, Quilindschy Hartman en Justin Bijlow uitblinken.

Marcel van der Kraan van De Telegraaf stelt dat Gimenez andermaal liet zien dat hij een fenomeen is. Er wordt onder meer aangehaald dat Slot tegen Lazio het jongste elftal van Feyenoord ooit in de Champions League opstelde. “De gemiddelde leeftijd van zijn ploeg was 24 jaar en dat maakte desondanks zoveel indruk. De transferwaardes van de spelers waren al opgelopen, maar die stijgen dankzij dit soort optredens nog harder.”

Met Feyenoord valt in de Champions League niet te spotten, zo schrijft Bart Vlietstra namens de Volkskrant. Ook directeur Dennis te Kloese kan rekenen op complimenten vanwege zijn zorgvuldig samengestelde elftal. “Feye­noord is als een Formule 1-auto waarbij de motor misschien niet de allerkrachtigste is van Europa, maar waarbij de afstelling wel perfect klopt, en de boel volmaakt is uitgebalanceerd. Zo kun je toch winnen van teams waar forsere salarissen worden betaald en die wekelijks meer weerstand ondervinden.”

Vlietstra noemt de enige smet op de zege het dramatische optreden van invaller Marcos López, maar is tegelijkertijd wel enorm lovend over Stengs. “Hij transformeert van onbegrepen genie tot ongrijpbaar fenomeen.”