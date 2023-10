Lof voor concurrent van Gorter: ‘Ramaj allround een hele goede keeper’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 10:58 • Jan Hoeksema

Diant Ramaj heeft indruk gemaakt tijdens het duel tussen Jong Ajax en VVV Venlo (3-0 winst). De keeper mocht bij het beloftenelftal meedoen om wedstrijdfit te geraken en speelde een sterke wedstrijd, waarin hij zich wist te onderscheiden met een aantal goede reddingen. Jong Ajax-trainer Dave Vos was na afloop complimenteus.

De eerste lof richt zich op de kwaliteiten van Ramaj met de bal aan de voet. "Hij heeft een prachtige trap, maar ik vind hem ook allround een hele goede keeper", zegt Vos voor de camera bij ESPN.

"Zijn trap valt natuurlijk op, maar ik hou ervan als keepers lef hebben en ruimte uit hun goal wegnemen", vervolgt Vos. "Aan de bal durft hij uit te stellen, zodat de tegenstander druk komt zetten en je vanuit daar de oplossing zoekt."

De 22-jarige Ramaj heeft de verwachtingen van de oefenmeester waargemaakt. "Als er een wat oudere keeper komt met wat meer ervaring, hoop je dat hij een bepaald niveau haalt. Dat doet hij en dat brengt rust in de ploeg."

Dat de Duitse doelman meedoet bij het beloftenteam van Ajax is veelzeggend. In het eerste elftal geeft Maurice Steijn de voorkeur aan Jay Gorter, maar laatstgenoemde weet lang niet altijd te overtuigen tussen de Amsterdamse palen. In de negen wedstrijden die Gorter dit seizoen speelde kreeg hij al zestien doelpunten tegen.

Ramaj kwam afgelopen zomer over van Eintracht Frankfurt. De sluitpost kostte minimaal vijf miljoen euro, maar dit bedrag kan door middel van bonussen nog aanzienlijk oplopen. De transfer is een van de vele door Sven Mislintat gemaakte deals die ter discussie staat vanwege de betaalde transfersom.

Ondertussen wacht Ramaj nog altijd op zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Ajax. De doelman mocht vooralsnog alleen twee keer opdraven bij de beloften. Naast Jay Gorter is sinds kort ook Remko Pasveer weer een optie voor Steijn. De 39-jarige goalie keerde in september terug van een langdurige blessure.