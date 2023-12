Lof voor Ajax-speler: ‘Er waren ernstige twijfels, nu heeft hij ons overtuigd’

Wim Kieft en Kees Jansma zijn onder de indruk van Diant Ramaj. De 22-jarige Duitser is door John van ’t Schip aangewezen als eerste doelman, zo vertelde de Ajax-trainer woensdag. De twee analisten kunnen dat wel begrijpen, vertellen ze bij Veronica voorafgaand aan het Europa League-duel tussen Ajax en AEK Athene.

Presentatrice Hélène Hendriks haalt een quote van keeperstrainer Frans Hoek aan, die in gesprek met Voetbal International aangaf dat Ramaj volgens hem gemaakt is voor het moderne voetbal. Vervolgens vraagt ze of Kieft en Jansma het daarmee eens zijn.

“Het is een keeper in de stijl van Ter Stegen, bij Barcelona”, begint Kieft. “Ik vind het echt een heel goede keeper.” Jansma haakt daarop in. “In het begin werd er ernstig getwijfeld aan zijn kwaliteiten, maar hij heeft ons inmiddels wel overtuigd.”

Iets wat veel Nederlandse analisten volgens Kieft belangrijk vinden, is dat de keeper van een Nederlandse ploeg moet kunnen meevoetballen met zijn ploeg. De voormalig Ajacied ziet dat Ramaj ook over die kwaliteit beschikt. “Hij heeft een vrij goede trap ook.”

Verder denkt dat de veldbezetting vooral belangrijk is voor Ajax donderdagavond in het cruciale duel met AEK. “Je moet gewoon geduld hebben. Ze willen wel graag naar voren altijd, maar de afgelopen maanden hebben we gezien hoe kwetsbaar ze zijn achterin. Dus die veldbezetting is wel vrij belangrijk.”

Aanvoerder Jorrel Hato

Ajax moet winnen om Europees te overwinteren. Dat doet de club met de nog maar zeventienjarige Jorrel Hato als aanvoerder. Bij ESPN licht trainer Van ’t Schip die keuze toe. "Hij is de meest stabiele speler in de afgelopen periode", aldus de Ajax-trainer. "Hij heeft ook de meeste wedstrijden gespeeld."

"Hij spreekt de taal natuurlijk ook, Nederlands en Engels. En daarnaast is het een jongen die al een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft. In de traditie van Ajax, met jonge aanvoerders als De Ligt en Van Basten en noem maar op, vind ik dat hij daar in ieder geval in deze wedstrijd aan toe is", besluit Van 't Schip.

