Lockyer komt na hartstilstand met positieve update en bedankt levensredders

Het gaat goed met Tom Lockyer, zo laat de verdediger zelf weten via social media. De verdediger van Luton Town zakte op 16 december in elkaar tijdens het duel met Bournemouth. Hij werd direct afgevoerd naar het ziekenhuis en de wedstrijd werd onmiddellijk gestaakt. Inmiddels is Lockyer aan de beterende hand en gaat hij samen met de artsen naar de toekomst kijken.

Bij de wedstrijd AFC Bournemouth - Luton Town zakte Lockyer, verdediger bij de bezoekers, in de 59ste speelminuut plots in elkaar. Het duel werd daarop meteen stilgelegd bij een 1-1 stand.

De wedstrijd was ongeveer een uur bezig toen Lockyer ter hoogte van de middenlijn plotseling naar de grond ging. Er was niemand bij hem in de buurt, en de spelers op het veld zagen al snel dat het mis was. Inmiddels is duidelijk dat de situatie van Lockyer stabiel is en vijf dagen na de wedstrijd werd hij ontslagen uit het ziekenhuis.

Op oudejaarsdag komt Lockyer voor het eerst zelf met een update over zijn medische toestand. Hij spreekt onder meer zijn dank uit richting de spelers, de medische staf en de doktoren die hem geholpen hebben.

“Ik wil zeggen dat het heel goed met mij gaat en dat ik me heel goed voel na de hartstilstand. De reden dat het zo goed met mij gaat, is het heroïsche optreden van de spelers, de dokters en de medische staf. Ik ben dankbaar dat ik omringd was door deze helden toen het mij overkwam.”

“Ze hebben mijn leven gered. Ik zal nooit vergeten wat jullie voor mij hebben gedaan”, vervolgt Lockyer. “Ik vind het jammer dat ik er niet bij betrokken ben, maar ik ben trots om te zien hoe de jongens de strijd zonder mij voortzetten.”

Lockyer kan op dit moment nog geen duidelijkheid verschaffen over zijn toekomst als profvoetballer. “Ik zal doen wat ik kan, op welke manier dan ook, om de club te helpen. In welke hoedanigheid dat zal zijn, moet nog worden besloten. In het nieuwe jaar ontmoet ik meer specialisten”, aldus de verdediger.

