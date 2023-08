Liverpool zit Ten Hag dwars en gaat met Amrabat aan de haal

Woensdag, 16 augustus 2023 om 19:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:59

Sofyan Amrabat is hard op weg naar Liverpool. Het Algemeen Dagblad verzekert op basis van enkele bronnen dat de middenvelder van Fiorentina een dezer dagen gepresenteerd zal worden op Anfield. Amrabat is momenteel volop in onderhandeling met Liverpool over de transfer, al is er nog geen eerste bod uitgebracht. Het was al langer bekend dat de international van Marokko zinspeelde op een voortijdig vertrek uit Florence.

Het is nog niet bekend welk bedrag Fiorentina wenst te ontvangen voor Amrabat, die bij de Serie A-club nog een jaar vastligt. Daarnaast is er de eenzijdige optie vanuit de club om de verbintenis met een seizoen te verlengen. Dat de samenwerking tussen club en speler echter voortijdig ten einde liep, was al langer bekend. In afwachting van een zomerse transfer werd Amrabat uit de selectie gehouden. Hierdoor miste hij onder meer de oefenwedstrijden van Fiorentina tegen Newcastle United en OGC Nice.

Manchester United leek lange tijd de beste papieren te hebben om Amrabat in te lijven, daar manager Erik ten Hag gecharmeerd is van de 26-jarige middenvelder. Er moest wel eerst ruimte worden gemaakt in de selectie en daar werd een begin mee gemaakt door Fred aan Fenerbahçe te verkopen. Liverpool lijkt Manchester United nu echter af te troeven in de strijd om Amrabat. Hij werd eerder genoemd bij Barcelona en Atlético Madrid. West Ham United had zelfs al een akkoord bereikt met Fiorentina over een transfersom van 35 miljoen euro, maar de middenvelder zei zelf 'nee' tegen de Conference League-houder.

Liverpool-manager Jürgen Klopp zag Jordan Henderson en Fabinho deze zomer vertrekken en wil daarom per se versterkingen voor zijn middenveld binnenhalen. Volgens BILD gaat hij opnieuw proberen om Ryan Gravenberch los te weken bij Bayern München. The Athletic voegt toe dat André (Fluminense), Cheick Doucouré (Crystal Palace) en Boubacar Kamara (Aston Villa) eveneens op het lijstje staan van de Duitse coach, die transfertargets Moisés Caicedo en Roméo Lavia voor Chelsea zag kiezen.