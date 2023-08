Liverpool ziet potentiële opvolger Mohamed Salah rondlopen in de Eredivisie

Donderdag, 17 augustus 2023 om 08:28 • Bart DHanis • Laatste update: 08:42

Liverpool heeft bij het management van Johan Bakayoko geïnformeerd naar de financiële voorwaarden waaronder hij aan te trekken is, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad donderdagochtend. De Engelse topclub ziet in Bakayoko de ideale vervanger van Mohamed Salah, indien de Egyptenaar vertrekt bij de club.

Volgens VI kan PSV grote biedingen tegemoet zien in de strijd om de handtekening van Bakayoko. De Belgische vleugelaanvaller ligt nog tot medio 2026 vast in Eindhoven en daarom verlangt PSV een bedrag van veertig miljoen euro voor Bakayoko. Die hoge vraagprijs zorgde ervoor dat het Burnley van Vincent Kompany eerder deze week de stekker uit de deal trok.

VI vroeg Bakayoko na het thuisduel met Sturm Graz of hij dit seizoen zou blijven in het Philips Stadion en die vraag beantwoordde hij kraakhelder. De aanvaller liet bij het ED zelfs weten 'natuurlijk' te blijven, maar dat is nog zeer de vraag. Ook het management van Bakayoko verwacht dat het nog een spannende transferperiode wordt en dat een vertrek niet uit te sluiten is. De lijst met clubs die interesse hebben in de vleugelspeler wordt namelijk steeds langer, terwijl de bedragen die binnenkomen bij zijn management steeds hoger worden.

Eerder deze transferperiode toonden ook Paris Saint-Germain en Napoli al interesse in de diensten van Bakayoko. De kampioenen van respectievelijk Frankrijk en Italië brachten echter nog geen officieel bod uit op het twintigjarige talent van PSV. De Parijzenaren probeerden afgelopen winter Bakayoko al over te nemen van PSV, maar het bod van vijftien miljoen euro werd toen afgewezen door de Eindhovenaren. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verwacht dat PSG deze maand nog terug zal komen voor Bakayoko, maar met een verbeterd bod.