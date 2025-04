Liverpool zet dankzij nipte zege in Merseyside Derby nieuwe stap richting Premier League-titel

Liverpool heeft woensdagavond een nieuwe stap richting de Premier League-titel gezet. In eigen huis was de ploeg van trainer Arne Slot in de Merseyside Derby nipt te sterk voor rivaal Everton: 1-0. Het enige doelpunt kwam op naam van Diogo Jota. Met nog acht duels te gaan heeft koploper Liverpool nu twaalf punten meer dan nummer twee Arsenal.

Beide ploegen ontmoetten elkaar ruim een maand geleden ook al, toen nog op Goodison Park. Everton bepaalde de eindstand toen vlak voor tijd op 2-2, en na afloop van het duel kreeg Slot een rode kaart na een woedende reactie richting scheidsrechter Michael Oliver.

Woensdag was er bij Liverpool eens te meer een basisplek voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, terwijl Cody Gakpo op de bank begon. De aanvaller zou later in de wedstrijd wel invallen. Voormalig PSV’er Jarrad Branthwaite stond in de basis bij de bezoekers.

Grote kansen ontbraken in de beginfase op Anfield. Wel was er een harde overtreding van James Tarkowski, die na het wegschieten van de bal met zijn noppen in het been van Alexis Mac Allister terechtkwam. De verdediger ontsnapte met een gele kaart.

Everton leek in de twintigste minuut op een 0-1 voorsprong te komen, toen Beto scoorde na een diepe bal en goed doorzetten. De treffer van de Portugees werd echter afgekeurd omdat er sprake bleek te zijn gewest van buitenspel.

Na ruim een half uur kreeg Beto opnieuw een goede kans. Van Dijk miste de bal volledig en mede daardoor kon de aanvaller op weg naar Caoimhín Kelleher. Deze keer trof Beto echter de paal.

In de tweede helft was Everton een stuk minder dreigend. Liverpool had meer de controle, kreeg niet veel grote kansen, maar wist wél een keer te scoren. Luis Díaz speelde de bal met een hakje naar Jota, die een paar verdedigers voorbij dribbelde en door het midden de 1-0 op het bord zette.

Dat bleek ook de eindstand. Liverpool zet zodoende opnieuw een grote stap richting de titel. Everton staat ondertussen met 34 punten op plek vijftien in de Premier League.