Liverpool wint eindelijk een keer bij Manchester City en zet reuzenstap naar titel

Liverpool heeft zondag een reuzenstap gezet richting de landstitel in de Premier League. Manager Arne Slot zag zijn ploeg met 0-2 winnen bij Manchester City, waardoor het verschil met achtervolger Arsenal is opgelopen tot elf punten. Liverpool legde in de eerste helft de basis voor de belangrijke overwinning in het Etihad Stadium.

De bezoekers, met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis en Cody Gakpo als invaller, namen na dertien minuten de leiding. Mohamed Salah schoot raak in de bovenhoek na een corner van Dominik Szoboszlai. De ideale start dus voor Liverpool, al probeerde Manchester City het wel via onder meer Kevin De Bruyne en Omar Marmoush.

Liverpool had daar geen boodschap aan en verdubbelde nog voor rust de voorsprong in Manchester. Ditmaal was Salah de aangever en tekende de bedrijvige Szoboszlai voor de 0-2. Geen vuiltje aan de lucht dus voor de Engelse lijstaanvoerder halverwege de Premier League-topper.

Een comeback van Manchester City, waar Erling Haaland ontbrak wegens blessureleed, bleef uit na rust. Het is niet dat de ploeg van Pep Guardiola het niet probeerde, maar onder meer Marmoush, Savinho en Josko Gvardiol faalden in hun missie om de aansluitingstreffer te maken. Ondertussen tikte de tijd weg in het voordeel van Liverpool.

Liverpool leek zelfs op een 0-3 voorsprong te komen via Curtis Jones. Szoboszlai stond kort daarvoor echter buitenspel, waardoor er een streep ging door de treffer. Lichtpuntje met name na rust bij Manchester City was Jérémy Doku, die het Trent Alexander-Arnold zeer moeilijk maakte op de flank. Het leverde de thuisclub echter geen goal op.

Met nog ruim tien minuten op de klok kreeg Cody Gakpo nog wat speeltijd van Slot. Bij Manchester City ging Nathan Aké juist naar de kant. Liverpool speelde de topwedstrijd in het Etihad Stadium professioneel uit en pakt drie zeer belangrijke punten in de strijd om de eerste titel sinds 2020.

Liverpool vervolgt die jacht op het kampioenschap woensdag, als Newcastle United op bezoek komt op Anfield. Eerst zullen Slot en consorten even nagenieten van de 0-2 overwinning op Manchester City.