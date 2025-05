Na de vorige week veroverde Engelse landstitel staat Liverpool met twintig stuks in totaal op gelijke hoogte met rivaal Manchester United. De club wil de concurrentie ook komend seizoen voorblijven en om dat voor elkaar te krijgen stelt Liverpool volgens The Telegraph een torenhoog transferbudget beschikbaar in de zomer.

Hoeveel geld Liverpool precies vrijmaakt voor de gewenste aanwinsten, is vooralsnog onbekend. Veel hangt af van de haalbaarheid van de droomkandidaten, de verkoop van spelers en de omstandigheden op dat moment. Wel weet The Telegraph dat het gaat om een van de grootste transferbudgetten in de clubgeschiedenis.

Afgelopen zomer deed Liverpool het bijzonder rustig aan op de transfermarkt. Federico Chiesa werd gehaald voor de breedte, terwijl Giorgi Mamardashvili werd vastgelegd en tot het einde van het seizoen is verhuurd aan de club waar Liverpool hem van kocht: Valencia. Omdat Martin Zubimendi bedankte voor de interesse, bleef het daarbij, en is er komende zomer veel mogelijk.

De clubleiding van Liverpool weet dat de concurrenten fors zullen investeren om weer mee te dingen om het kampioenschap. Zowel Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal als Tottenham Hotspur zal vermoedelijk flink uitgeven om het gat naar Liverpool te verkleinen, waardoor de kampioen niet wil achterblijven.

Er staat hoe dan ook het nodige te gebeuren in de zomerse transferwindow. Zo wijst alles erop dat de ietwat tegenvallende Darwin Núñez de club mag en gaat verlaten. Omdat ook Federico Chiesa weinig indruk heeft weten te maken op Anfield, en Luis Díaz en Diogo Jota in verband worden gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië, verwelkomen Liverpool en manager Arne Slot graag nieuwe aanvallers.

De absolute droomkandidaat is Newcastle United-ster Alexander Isak. Liverpool is zich echter bewust van de moeilijkheidsgraad van die transfer, ook omdat Newcastle hard op weg is naar plaatsing voor de Champions League. Newcastle is niet bereid te luisteren naar biedingen van onder de 150 miljoen euro, wat een absoluut transferrecord zou betekenen voor the Reds.

Hugo Ekitiké is eveneens een optie, al is de Fransman, die dit seizoen grote indruk maakt bij Eintracht Frankfurt, ook zeker niet goedkoop met een geschat prijskaartje van ruim 90 miljoen euro. Daarnaast houdt Liverpool de verrichtingen van Antoine Semenyo (AFC Bournemouth) nauwlettend in de gaten.

Ook kijkt de club naar nieuwe verdedigers. Zo is er serieuze interesse in Dean Huijsen, die een afkoopclausule van 60 miljoen euro in zijn Bournemouth-contract heeft staan, en diens teamgenoot Milos Kerkez.

Over Kerkez is men bij Liverpool wel iets voorzichtiger, daar hij in eerste instantie wordt beschouwd als rotatiespeler om Andrew Robertson minder te belasten. De vraag is daarom of Liverpool wil voldoen aan de transferprijs van naar verluidt ruim vijftig miljoen euro.