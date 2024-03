Liverpool verwelkomt Salah terug op het trainingsveld: rentree lonkt tegen City

Mohamed Salah heeft woensdag weer voor het eerst meegetraind bij Liverpool. De aanvaller was een aantal weken afwezig bij the Reds wegens hamstringklachten, maar hij lijkt met wat geluk de topper tegen Manchester City van aankomend weekend te halen, zo laat Empire of the Kop zien middels een filmpje op X, het voormalige Twitter.

Salah keerde na de Afrika Cup met een blessure terug bij zijn werkgever, maar leek op 17 februari daarvan te zijn hersteld. Toen speelde de Egyptenaar mee in het met 1-4 gewonnen uitduel bij Brentford, waarin de aanvaller ook een doelpunt en een assist noteerde.

Na die wedstrijd kreeg Salah toch weer spierproblemen en moest hij vier wedstrijden missen. Liverpool bleef daarin foutloos, want het won achtereenvolgens met 4-1 van Luton Town, 0-1 tegen Chelsea in de EFL Cup-finale, 3-0 tegen Southampton in de FA Cup en afgelopen weekend werd in extremis gewonnen bij Nottingham Forest. Darwin Núñez schoot in de 99ste minuut de bevrijdende 0-1 binnen.

Liverpool speelt donderdagavond in de Europa League een uitwedstrijd tegen Sparta Praag, maar dit duel komt te vroeg voor de snelheidsduivel. Op Anfield kunnen de supporters zondagmiddag mogelijk wel getuige zijn van de rentree van Salah tegen the Citizens.

Het zou een perfecte timing zijn voor de club en de speler, daar Liverpool met Manchester City en Arsenal een gelijkopgaande titelstrijd voert. Liverpool is op het moment de trotse koploper met 63 punten, the Citizens volgen op plek twee met 62 punten en Arsenal staat op plaats drie met 61 punten.

Egypte speelt aan het eind van deze maand een oefeninterland tegen Nieuw-Zeeland en bondscoach Hossam Hassan heeft laten weten ‘gewoon’ een beroep te willen doen op de aanvaller, tot teleurstelling van Liverpool.

De koploper had een verzoek ingediend bij de Egyptische voetbalbond (EFA) om Salah voor het oefenduel in Engeland te houden, maar de bond lijkt daar niet mee in te stemmen. De rechtsbuiten heeft zelf tot dusver geen contact opgenomen met de bond en lijkt een rustperiode ook geen overbodige luxe te vinden.

Ehab El-Komy, bestuurslid van de Egyptische voetbalbond, laat weten dat hij Salah nog niet heeft kunnen bereiken, maar maakt zich geen zorgen. “We hebben inderdaad nog geen contact kunnen krijgen met Salah. Maar er is geen onenigheid tussen beide partijen. De minister van sport (Ashraf Sobhi) gaat zich over de situatie buigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goedkomt. Sobhi en Salah hebben een uitstekende relatie.”

De EFA en de minister van sport hebben een akkoord waarin staat dat Sobhi zich kan mengen om problemen bij de nationale ploeg op te lossen. Toch lijkt Egypte Liverpool gerust te stellen.

“De technische staf en alle betrokkenen bekommeren zich om de fitheid van Salah. Als hij niet volledig fit is zullen we extra voorzichtig met hem omgaan, maar we hebben nog twee weken. Als hij bij Liverpool weer speelt wil dat ook zeggen dat hij speelklaar is voor zijn land”, besluit het bestuurslid van de Egyptische voetbalbond.

