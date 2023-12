Liverpool verprutst megakans: Arsenal houdt koppositie in Premier League vast

Liverpool en Arsenal hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. Arsenal begon op Anfield ijzersterk en scoorde via Gabriel Magalhães. Daarna namen the Reds het heft voor een groot deel in handen. Mohamed Salah maakte al voor rust 1-1, maar na rust wist Liverpool ondanks grote kansen niet meer te scoren. Trent Alexander-Arnold verprutste de grootste mogelijkheid. Arsenal brengt Kerstmis door als koploper van de Premier League, Liverpool blijft op een punt daarachter tweede.

Arsenal kwam furieus uit de startblokken en werd binnen minuut gevaarlijk via Gabriel Jesus, die een volley zag afketsen. In de vierde minuut kwam Arsenal alsnog aan de leiding. Gabriel Magalhães kopte een vrije trap van Martin Ødegaard binnen: 0-1.

Konstantinos Tsimikas krijgt een duw van Saka en haalt zijn trainer Jürgen Klopp onderuit. De Griek valt echter verkeerd en moet vroegtijdig het veld verlaten ?? ??????? ??????? ? ?? Liverpool ????. Arsenal ?? Nu live!#ViaplayVoetbal #PremierLeague #LIVARS pic.twitter.com/lsK4YYcze1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 23, 2023

Na een klein kwartier kreeg Liverpool zijn eerste behoorlijke kans. Een rebound kwam per toeval bij Mohamed Salah, die uit een lastige hoek in het zijnet schoot.

Bij zijn tweede moment, in de 29ste minuut, was het wél raak voor Salah. De Egyptenaar dribbelde simpel om Oleksandr Zinchenko heen naar binnen en vond met een vernietigend schot de korte kruising: 1-1. Salah werd daarmee de eerste speler ooit met minimaal tien Premier League-doelpunt tegen Arsenal, Manchester United en Manchester City.

Konstantinos Tsimikas viel in de 35ste minuut op tamelijk bizarre wijze geblesseerd uit. De linksback van Liverpool werd bij een duel met Saka de zijlijn over geduwd en botste merkwaardig genoeg op zijn eigen manager Jürgen Klopp. Tsimikas werd vervangen door Joe Gomez.

Arsenal had de rust nog in kunnen gaan met een voorsprong, maar Gabriel Martinelli wist de gigantische kans van de Londenaren in de 41ste minuut niet te benutten. De linksbuiten kreeg de bal voor de voeten na een zwakke aanname van Saka, maar schoot net naast.

Liverpool begon sterk in de tweede helft en werd na negen minuten gevaarlijk via Gomez. De als linksback ingevallen verdediger probeerde bal fraai in de verre hoek te krullen, maar schoot rakelings naast.

Ook in de eindfase waren de kansen voor Liverpool. Harvey Elliot raakte in de 71ste minuut de paal met een afstandsschot, dat afketste op de schouder van Gabriel. Twee minuten later ontstond op de counter een overtalsituatie voor Liverpool. Salah legde perfect breed op Trent Alexander-Arnold, die daardoor een megakans kreeg. De rechtsback schoot in vrije positie echter van dichtbij op de lat.

Arsenal claimde in de slotfase een penalty toen Kai Havertz een duwtje kreeg van Alexander-Arnold, maar scheidsrechter Chris Kavanagh wuifde het weg. Geen van beide ploegen kreeg daarna nog een echte kans.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Arsenal 18 12 4 2 20 40 2 Liverpool 18 11 6 1 21 39 3 Aston Villa 18 12 3 3 16 39 4 Tottenham Hotspur 18 11 3 4 13 36 5 Manchester City 17 10 4 3 20 34 6 West Ham United 18 9 3 6 1 30 7 Newcastle United 18 9 2 7 14 29 8 Manchester United 18 9 1 8 -5 28 9 Brighton & Hove Albion 18 7 6 5 3 27 10 Chelsea 17 6 4 7 2 22 11 AFC Bournemouth 17 6 4 7 -8 22 12 Fulham 18 6 3 9 -5 21 13 Brentford 17 5 4 8 0 19 14 Wolverhampton W. 17 5 4 8 -8 19 15 Crystal Palace 18 4 6 8 -8 18 16 Everton 18 8 2 8 1 16 17 Nottingham Forest 18 3 5 10 -14 14 18 Luton Town 17 3 3 11 -14 12 19 Burnley 18 3 2 13 -18 11 20 Sheffield United 18 2 3 13 -31 9

