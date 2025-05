Liverpool verliest mede door ongelukkig moment van doelpuntenmaker Van Dijk van Chelsea

Chelsea heeft landskampioen Liverpool zondag op een nederlaag getrakteerd. De Londenaren oogden scherper dan de ploeg van Arne Slot, die Stamford Bridge verliet met een 3-1 nederlaag. Enzo Fernández opende de score, en vlak na rust maakte Jarell Quansah door Virgil van Dijk, die later ook nog scoorde, een zeer ongelukkig eigen doelpunt. Cole Palmer speelde het slotakkoord. Chelsea stijgt naar plek vijf, wat aan het einde van de rit genoeg zou zijn voor Champions League-voetbal.

Chelsea begon uitstekend aan de wedstrijd tegen de kampioen, dat na nog geen drie minuten tegen een achterstand aankeek. Palmer dribbelde naar voren en bereikte Pedro Neto aan de rechterkant. De Portugees kwam met een lage voorzet, die perfect tot bij Fernández belandde. De Argentijn nam aan en rondde de heerlijke teamaanval af met binnenkant rechts: 1-0.

Liverpool maakte een slechte indruk en had alle geluk van de wereld dat het niet razendsnel 2-0 werd via Noni Madueke. De voormalig PSV'er schoot net langs de verkeerde kant van de paal. Liverpools eerste momentje kwam op naam van Cody Gakpo, die in de handen van Robert Sánchez schoot.

Liverpool kwam beetje bij beetje beter in de wedstrijd, al bleef de aanvallende dreiging beperkt. Zo kwamen the Reds ondanks een fase van dominantie niet verder dan een gekraakt schot van Mohamed Salah. Chelsea nam het heft weer in handen en raakte de lat via Moisés Caicedo, wiens mislukte voorzet bijna een treffer opleverde.

In de paar minuten voor rust kwamen Neto, met een schot dat net naast vloog, en Madueke dicht bij de 2-0. Laatstgenoemde liep een voorzet binnen, maar zag de treffer worden afgekeurd wegens buitenspel van Nicolas Jackson.

Net als in de eerste helft ging Chelsea ook uitstekend van start in de tweede helft. Palmer ging vol vertrouwen het één-op-één-duel aan met Kostas Tsimikas en versloeg de Griek overtuigend. De lage voorzet van de Engelsman belandde via Madueke bij Van Dijk, die keihard tegen de ongelukkige Quansah schoot: 2-0.

Chelsea kwam meermaals dicht bij de 3-0. Met name Palmer was centimeters verwijderd doen hij Conor Bradley zijn hielen liet zien en via een onmogelijke hoek tegen de binnenkant van de paal schoot. De onfortuinlijke Palmer zag de bal uit de doelmond schieten. Uit een hoekschop kwam Liverpool toch nog op 2-1 via Van Dijk, die hard raak kopte.

Een resultaat zat er echter niet in. Diep in blessuretijd kreeg Chelsea nog een strafschop na een overtreding van Quansah op Caicedo. Palmer ging achter de bal staan en schoot keurig binnen: 3-1.