'Liverpool-verdediger is teleurgesteld over contractaanbieding en overweegt vertrek'

Ibrahima Konaté overweegt een vertrek bij Liverpool. Volgens The Guardian zijn de contractonderhandelingen tussen de Engelse kampioen en de Fransman compleet vastgelopen.

Konaté zijn contract loopt volgende zomer af. Liverpool wil een herhaling van het scenario met Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk en Mohamed Salah voorkomen en is er dus op tijd bij.

De club en speler zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over een nieuwe verbintenis, maar weten tot dusver nog geen akkoord te vinden. Volgens The Guardian is Konaté ontevreden over het voorgeschotelde aanbod.

Konaté had gerekend op een hoger basissalaris. Het voorstel dat op tafel lag bestond uit een relatief laag vast bedrag, aangevuld met hoge prestatiebonussen.

Ook het contract van Andy Robertson loopt volgend jaar af. Liverpool staat open voor een vertrek van de linksback en is bereid deze zomer al mee te werken aan een transfer. Doelman Caoimhín Kelleher verkeerde in een vergelijkbare situatie en maakte eerder deze maand de overstap naar Brentford.

Liverpool zou later deze zomer een nieuwe poging willen wagen voor Konaté, maar is niet van plan tot het uiterste te gaan.

The Reds zijn met het aanstaande vertrek van Jarrel Quansah naar Bayer Leverkusen bezig om versterkingen voor het hart van de defensie te vinden. Zo lopen de gesprekken met Crystal Palace-verdediger Marc Guéhi en wordt Jorrel Hato op aanraden van Virgil van Dijk gevolgd.