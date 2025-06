'Liverpool van Arne Slot staat perplex van transfergeruchten over één speler'

Liverpool staat ‘perplex’ van de transfergeruchten rond Luis Díaz. Dat schrijft the Times woensdagmiddag. Er heeft zich nog geen enkele ploeg bij the Reds gemeld en de club is niet van plan om de 28-jarige Colombiaan in de etalage te zetten, klinkt het.

Díaz zou volgens verschillende betrouwbare media in de belangstelling staan van FC Barcelona en Al-Nassr. De club uit Saudi-Arabië zou liefst 85 miljoen euro voor de smaakmaker willen betalen.

Daar weten ze bij Liverpool alleen helemaal niks van, schrijft the Times. “Liverpool heeft geen aanbiedingen ontvangen voor Díaz en is niet actief bezig om hem van de hand te doen.”

“Liverpool staat perplex van de geruchten rond Díaz”, aldus het medium. De Colombiaan was dit seizoen een belangrijke schakel in de succesformatie van Arne Slot, die beslag legde op de landstitel.

De Colombiaan ligt nog tot medio 2027 vast op Anfield. Volgens the Times is de landskampioen niet van plan om op korte termijn de gesprekken te openen over een verlenging.

Díaz kwam in de winter van 2022 over van FC Porto, dat 54 miljoen euro voor hem ontving. Dit seizoen kwam de Colombiaanse dribbelaar tot 17 goals en 8 assists in 50 wedstrijden. De teller staat inmiddels op 148 officiële duels voor the Reds.